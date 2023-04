Spunta, a sorpresa, il quarto candidato sindaco. Ai già certi Piergianni Fiorletta (Ferentino 2030), Alfonso Musa (Pd - centrosinistra) e Angelica Schietroma (Fare Futuro), si unisce Lorenzo Fiorini proposto agli elettori ferentinati dal Psi, con l'appoggio di una lista solida. L'annuncio è arrivato ieri direttamente dal segretario provinciale dei socialisti Massimo Calicchia che, al pari dei colleghi del garofano, stravede per il dottor Lorenzo Fiorini.

«La storia e le tradizioni del partito socialista a Ferentino, ricche di presenze importanti (sindaci, consiglieri ed assessori regionali, amministratori comunali di spessore), legittimano la decisione del Psi di presentarsi alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio, con una lista e il simbolo del garofano, a sostegno di un candidato a sindaco socialista»: è quanto dichiarato dal segretario Calicchiain una nota.

E aggiunge deciso: «Il dottor Lorenzo Fiorini sarà il nostro candidato sindaco. Questa candidatura rappresenta una novità assoluta nel panorama politico e costituisce una seria possibilità di discontinuità e di cambiamento, considerato il notevole livello intellettuale, politico e professionale del dottor Fiorini, persona di grande capacità e competenza, molto conosciuta e stimata a Ferentino. Questa scelta politica del Psi - continua Calicchia - è in continuità con quella operata nel Comune capoluogo, dove l'anno scorso Vincenzo Iacovissi e la lista Psi ottennero un risultato più che lusinghiero. Ovviamente anche a Ferentino il nostro cavallo di battaglia sarà la città intercomunale, convinti come siamo che il nostro territorio potrà affrontare adeguatamente le sfide della modernità, soltanto se i comuni del comprensorio sapranno muoversi unitariamente sotto il profilo politico e amministrativo. L'unità di intenti dei nostri comuni - conclude il segretario del Psi - è l'unico modo per poter contare davvero, ad ogni livello, nei tavoli che valgono». Cresce quindi la platea degli aspiranti alla fascia tricolore. Sono quattro le candidature a sindaco di Ferentino, molto probabilmente definitive, e i cittadini della città gigliata avranno adesso una scelta più ampia.