Il simbolo del Partito Democratico sarà sulle schede elettorali delle comunali di Ferentino e Anagni. A sostegno delle candidature a sindaco, rispettivamente, di Alfonso Musa e Luca Santovincenzo. Il paradosso è che Francesco De Angelis, leader di Pensare Democratico (la corrente maggioritaria del partito), a Ferentino appoggerà Piergianni Fiorletta, ad Anagni Alessandro Cardinali. In entrambi i casi nell'ambito di coalizioni civiche. Ma è fin troppo evidente che le scelte di Francesco De Angelis e del consigliere regionale Sara Battisti saranno destinate a pesare. Intanto però è evidente che l'utilizzo del simbolo rappresenta un fatto politico preciso.

Il post di Alfieri

Ieri mattina sui social il sindaco di Paliano Domenico Alfieri (già segretario provinciale e anche presidente dei Dem) ha scritto: «A Ferentino e Anagni, le città più importanti che andranno al voto in queste elezioni amministrative, il Pd presenterà liste con il proprio simbolo all'interno di coalizioni di centrosinistra. Gli effetti della linea politica di Elly Schlein si cominciano a vedere anche nella nostra provincia dopo anni di ambiguità politica e di perdita di identità del nostro partito».

Aggiungendo: «I cosiddetti "Campi Larghi" non possono essere sconfinati nascondendosi in civismi esasperati che contengono accozzaglie politiche che hanno come unico scopo l'occupazione del potere e disorientato il nostro elettorato. Complimenti e grazie ai dirigenti locali che hanno tenuto la barra dritta e sono attori principali del rilancio del nostro partito e di una ritrovata credibilità». Parole che Domenico Alfieri ha soppesato, per sottolineare il fatto che ad utilizzare il simbolo sarà l'area che fa riferimento all'ex presidente della Provincia Antonio Pompeo. Nell'ambito di quello che ormai è diventato un classico: la contrapposizione (frontale) tra le componenti di De Angelis da una parte e di Pompeo dall'altra.

La posta in palio

I circoli locali dei Democrat, di Ferentino e di Anagni, hanno deciso su chi dovesse utilizzare il simbolo. La federazione provinciale del partito ratificherà le scelte. Forse c'era chi si aspettava una decisione diversa, ma il segretario provinciale Luca Fantini non ha alcun dubbio. La domanda vera però è una sola: cosa succederà dopo il risultato delle elezioni? Per come si sono messe le cose sarà complicato fare finta di niente oppure archiviare la situazione come se nulla fosse successo. In particolare, come verrà impostata l'analisi del voto? Quale Pd avrà vinto o perso la tornata elettorale? Indipendentemente dal simbolo. L'ex presidente della Provincia Antonio Pompeo probabilmente cercherà in ogni caso di portare il tema all'attenzione dei livelli superiori del partito. Dopo le regionali lo strappo è stato forte e clamoroso.

E prima c'erano state le provinciali, con il partito diviso ancora una volta: Francesco De Angelis e Sara Battisti con Luca Di Stefano, Antonio Pompeo ed Enzo Salera con Luigi Germani. A questo punto le comunali rappresenteranno un altro capitolo di una contrapposizione iniziata nel 2014, proprio in occasione della prima vittoria di Antonio Pompeo (sostenuto da Francesco Scalia) alla Provincia. Con Francesco De Angelis schierato invece con Enrico Pittiglio. Poi era sembrato che lo strappo fosse stato ricucito, ma alle provinciali la situazione è precipitata. All'orizzonte c'è pure il congresso regionale, che si terrà o subito dopo la tornata amministrativa oppure in autunno. In pole position per la segreteria c'è l'ex vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, che ha sostenuto Elly Schlein alle primarie. Bisognerà vedere quali saranno gli assetti. Ma ciò che appare chiaro è che in provincia di Frosinone non sembrano esserci più gli spazi per una ricomposizione reale dei rapporti tra Pensare Democratico e Base Riformista.

I Comuni al voto

Sono quattordici i Comuni della provincia di Frosinone al voto per le amministrative: Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina e Villa Santa Lucia. Primo turno il 14 e 15 maggio. Il ballottaggio è previsto solo nei Comuni di Anagni e Ferentino il 28 e 29 maggio, due settimane dopo. Sono gli unici due centri con più di 15.000 abitanti e sono gli unici anche nei quali è previsto il voto disgiunto. Il 14 maggio si vota dalle 7 alle 23. Mentre il 15 dalle 7 alle 15. Lo spoglio seguirà subito dopo. La presentazione delle candidature e delle liste è fissata per venerdì 14 (dalle 8 alle 20) e sabato 15 aprile (dalle 8 alle 12). Oltre alla divisione all'interno del Pd ci sono pure distanze enormi all'interno del centrodestra. In particolare tra Fratelli d'Italia e la Lega. Come peraltro avvenuto già alle provinciali. Anche in questo caso l'aria che tira è quella di una resa dei conti.