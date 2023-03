Tutto secondo previsioni. Ieri si sono svolte alla Pisana le sedute di insediamento delle tredici commissioni consiliari permanenti della dodicesima legislatura del Consiglio regionale del Lazio, con l'elezione dei rispettivi presidenti e vicepresidenti. Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale, ha coordinato i lavori di insediamento e presieduto tutte le sedute delle commissioni.

Per la maggioranza, sette presidenze sono andate a Fratelli d'Italia, una ciascuna a Lega, Forza Italia e Udc. Per le opposizioni, una presidenza ciascuno al Partito democratico e alla Lista D'Amato. Cinque presidenti su tredici sono donne (38,46%). Marta Bonafoni (commissione Trasparenza e pubblicità) è l'unica presidente eletta all'unanimità. Per quanto riguarda le vicepresidenze, 11 sono andate a Fratelli d'Italia, 7 al Partito democratico, due ciascuno ad Azione-Italia viva e Movimento 5 stelle, una ciascuno a Forza Italia, Lega, Verdi e Sinistra e Polo progressista. Dodici vicepresidenti sono donne, quattordici uomini. Per quanto riguarda i rappresentanti ciociari in Consiglio, Alessia Savo (FdI) ha ottenuto la presidenza della settima commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare ed è l'unica, dei ciociari, ad avere ottenuto un incarico del genere; Daniele Maura (FdI) è stato eletto vice presidente della undicesima commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione.

Savo è anche componente delle commissioni Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio e urbanistica, politiche abitative, rifiuti. Maura fa parte anche delle commissioni Bilancio; lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti; agricoltura e ambiente; lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio.

Sara Battisti (Pd) è entrata a far parte delle commissioni Cultura, spettacolo, sport, turismo e sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione.

«Essere eletta presidente della Commissione Sanità, incarico prestigioso, rappresenta il risultato di un lavoro iniziato negli anni, insieme ad una squadra meravigliosa e che proseguirà anche in futuro con la stessa serietà e caparbietà che mi ha sempre contraddistinta . In questo percorso, non posso che ringraziare la gente che ho incontrato nel corso della campagna elettorale, i vecchi amici, il partito di Fratelli d'Italia che mi hanno sostenuto e il presidente Francesco Rocca, per la fiducia. Ora si inizia a fare sul serio. Ricoprirò il mio incarico a 360 gradi. Con un occhio attento alle diverse problematiche che attanagliano da anni la Regione Lazio. Il mio pensiero più grande è la responsabilità di dovermi occupare dei più fragili di questa Regione. Questo ha su di me un impatto morale molto importante, a cui insieme ai colleghi ed al presidente Rocca vorremmo imprimere ogni nostro sforzo e capacità.

Di problemi da superare e da risolvere ce ne sono tanti ma sono convinta che insieme ai miei compagni di viaggio, ai quali auguro buon lavoro, sapremo fare bene» è stato il commento a caldo del neo presidente della commissione regionale sanità, Alessia Savo, che è stata eletta con nove voti a favore. Un voto ha ottenuto Rodolfo Lena (Pd) e quattro sono state le schede bianche. Eletti vicepresidenti: Orlando Tripodi (Lega), con nove voti, e Rodolfo Lena (Pd), con sei voti.

Oltre alla presidente Savo e ai due vicepresidenti, fanno parte della commissione anche Daniele Sabatini, Eleonora Berni, Enrico Tiero (tutti di Fratelli d'Italia), Fabio Capolei e Giorgio Simeoni (Forza Italia), Mario Luciano Crea (Lista Rocca), Salvatore La Penna e Massimiliano Valeriani (Pd), Alessio D'Amato (Insieme per il Lazio), Marietta Tidei (Azione-Italia viva), Marta Bonafoni (Lista D'Amato), Nazzareno Neri (Udc) e Roberta Della Casa (Movimento 5 Stelle).