Oggi l'insediamento delle commissioni permanenti della Regione Lazio. E la contestuale elezione degli uffici di presidenza. In questo modo si chiude una lunga fase di confronti e di trattative. Per quanto riguarda la provincia di Frosinone, confermata la presidenza della commissione Sanità ad Alessia Savo, consigliere di Fratelli d'Italia.

Lo schema

La maggioranza di centrodestra esprimerà 11 presidenze di commissione su 13. Con questo tipo di intesa raggiunta: 7 per Fratelli d'Italia, 1 ciascuno per Lega, Forza Italia, Unione di Centro e Lista Rocca. Il Carroccio indicherà anche la guida del comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali. Mentre le opposizioni avranno le presidenze degli organismi di garanzia, verifica e controllo: trasparenza e vigilanza sull'informazione. Vediamo nel dettaglio. Partendo da Fratelli d'Italia: Alessia Savo alla presidenza di Sanità, politiche sociali, integrazione socio-sanitaria, welfare, Marco Bertucci a Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio. Laura Corrotti a Urbanistica, politiche abitative, rifiuti, Valentina Paterna all'Agricoltura e ambiente, Enrico Tiero allo Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione.

Emanuela Mari agli Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli, Flavio Cera agli Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia.

Quindi la Lega: ad Angelo Tripodi, inizialmente indicato come possibile presidente della commissione sanità, andrà alla guida del Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio. Successivamente Laura Cartaginese guiderà il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Forza Italia: Cosmo Mitrano sarà presidente della commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti.

C'è poi l'Udc: Nazzareno Neri in pole position per la presidenza della commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione.

Infine la Lista Rocca: Mario Luciano Crea dovrebbe presiedere Cultura, spettacolo, sport e turismo.

Sul versante delle opposizioni, Eleonora Mattia (Pd) ha già ottenuto la presidenza del comitato regionale di controllo contabile. Marta Bonafoni (Lista D'Amato) potrebbe guidare la commissione Trasparenza e pubblicità. Infine, per quanto riguarda la Vigilanza sul pluralismo dell'informazione, il favorito è Enrico Panunzi (Pd). Anche se in corsa c'è pure Luciano Nobili (Azione-Italia Viva).

I consiglieri eletti in Ciociaria

In provincia di Frosinone sono stati eletti tre consiglieri regionali: due di Fratelli d'Italia (Alessia Savo e Daniele Maura), uno del Partito Democratico (Sara Battisti). Oltre alla presidenza della commissione Sanità, Alessia Savo dovrebbe far parte di quelle al Lavoro e all'Urbanistica. Per un totale di tre.

Daniele Maura farà parte di cinque commissioni: Sviluppo economico e attività produttive (sarà vicepresidente), Bilancio, Agricoltura e ambiente, Lavori pubblici e Lavoro.

Mentre Sara Battisti è destinata a far parte delle commissioni Cultura e Sviluppo economico. Ma la novità è un'altra: Sara Battisti andrà a presiedere la commissione speciale Piani di Zona che verrà istituita nei prossimi giorni.

Giunta e rapporti di forza

Ricordiamo che all'interno della Giunta Fratelli d'Italia esprime 6 assessori (più la delega alla vicepresidenza), la Lega 2 e Forza Italia 2. Quindi Antonio Aurigemma è stato eletto presidente del consiglio regionale. I vicepresidenti sono Giuseppe Emanuele Cangemi (Lega) e Daniele Leodori (Partito Democratico). Per quanto riguarda infine i tre segretari d'aula, sono stati eletti Micol Grasselli (Fratelli d'Italia) e Fabio Capolei (Forza Italia) per la coalizione di centrodestra che ha sostenuto Francesco Rocca. Mentre per le minoranze Valerio Novelli, del Movimento Cinque Stelle. In entrambi i casi (composizione dell'esecutivo e suddivisione delle presidenze delle commissioni) è risultato decisivo il criterio parametrato sul numero dei consiglieri di ogni forza politica: 22 quelli di Fratelli d'Italia, 3 della Lega, 3 di Forza Italia, 1 dell'Udc, 1 della Lista Rocca.

Nel centrodestra Fratelli d'Italia dovrà fare i conti con i malumori della Lega. Mentre nelle file delle opposizioni sarà importante verificare le dinamiche tra Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Terzo Polo. Ma anche i rapporti tra Democrat e Lista D'Amato. Fra l'altro all'orizzonte ci sono appuntamenti politici importanti. Intanto le comunali del 14 e 15 maggio (primo turno).

E il prossimo congresso regionale del Partito Democratico, che vede Daniele Leodori in pole position per la segreteria. Dopo dieci anni di governo ininterrotto della Regione Lazio (presidente Nicola Zingaretti), il centrosinistra ricomincia dall'opposizione e lo fa in un contesto di forte divisione. D'altronde in campagna elettorale Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle si sono presentati ognuno per conto proprio. Facendo venir meno quel Campo Largo che Zingaretti aveva realizzato favorendo l'ingresso in giunta degli esponenti pentastellati. Infine c'è il derby nel derby a sinistra: tra Daniele Leodori e Alessio D'Amato. Questione di leadership.