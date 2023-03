Luca Santovincenzo, avvocato civilista patrocinante in Cassazione, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per la coalizione civica LiberAnagni domenica scorsa.

«A luglio 2022 mi è stata fatta la proposta dai gruppi, ma non aveva senso lavorare nove mesi solo intorno ad una candidatura, perché dovevamo far crescere il progetto ed arrivare preparati all'appuntamento elettorale. In questi nove mesi ci siamo confrontarci con i cittadini, ci siamo formati, abbiamo promosso iniziative, allargato la nostra base, stilato un programma completo e innovativo. Oggi noi siamo pronti ed io mi metto a servizio della coalizione come candidato sindaco, ringraziando tutti della fiducia accordatami».

Il programma elettorale è in corso di stesura definitiva «perché si è lasciato spazio ai contributi che eventualmente riceveremo in questi giorni anche all'esito del dialogo con altre forze politiche. Il programma punta al rilancio sociale ed economico della città di Anagni. Un rilancio che parte dalla valorizzazione del patrimonio, del territorio e del contesto in cui operano le realtà economiche, del contesto in cui vivono i cittadini. Un rilancio che passa dall'efficientamento degli uffici, degli edifici, delle infrastrutture e dei servizi al cittadino. Un rilancio che dovrà portare ad una vera e propria rigenerazione sociale, a far sì che Anagni diventi finalmente quello che non è mai stata, ossia una grande comunità cittadina».

Tra i punti anche il programma "Anagni Comunità" «con l'istituzionalizzazione delle consulte e comitati di quartiere per restituire identità e pari dignità a tutte le aree della città, sportelli di ascolto, spazi di aggregazione giovanile, la Consulta permanente giovanile, l'Ufficio di immaginazione civica, iniziative di promozione della cultura della legalità, della solidarietà e del senso civico, misure di assistenza per i più deboli e gli anziani e grande attenzione per le politiche sulla scuola e lo sport come educazione e forma di distrazione ed orientamento giovanile».

C'è poi il progetto "Anagni Città Teatro" «che mirerà all'individuazione di diversi spazi per le attività culturali e un programma culturale pianificato anno per anno con una direzione artistica permanente in sede di Consulta e pubblicizzato co operazioni mirate. Inoltre, c'è il progetto "Anagni Funziona" che dovrà servire ad efficientare le attività degli uffici e dei servizi a 360 gradi, oltre ad attivare la procedura di approvazione del nuovo statuto comunale, con l'attenzione al tema della sicurezza urbana ed alla revisione dei piani d'emergenza. Circa i temi dell'Ambiente, Infrastrutture e Territorio si interverrà con la riattivazione della Rete dei sindaci della Valle del Sacco, con il monitoraggio ed interventi su situazioni di inquinamento, di dissesto idrogeologico e sullo stato del sistema fognario, la riattivazione della procedura per il nuovo Pgcu, con interventi sulla viabilità generale e su quella del centro storico per ridurre il traffico mediante interventi sui sensi unici, ztl a zone, mobilità alternativa e percorsi ciclopedonali. Previsti interventi considerevoli sul decoro urbano e verde pubblico per "ridare ossigeno" alla città con alberi e piante. Si realizzerà finalmente l'isola ecologica oltre a verificare il rispetto del contratto sulla gestione rifiuti, come dovrà intervenirsi per realizzare nuovi loculi cimiteriali ed eventualmente individuare un'area per un nuovo cimitero».