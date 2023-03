L'inizio dell'insediamento delle commissioni è previsto per domani. Il che significa che oggi i nomi dei componenti dovranno essere tutti comunicati. Ma ormai il dado è tratto, soprattutto per le presidenze. Alessia Savo guiderà dunque la commissione sanità, quella più importante e maggiormente strategica. Oltre che pesante sul piano politico, considerando che il Governatore Francesco Rocca ha trattenuto ad interim la delega assessorile. Consigliere regionale, ma anche comunale a Frosinone: Alessia Savo ha centrato un obiettivo di prima fascia. Certamente l'indicazione va letta pure come un modo per il partito di Giorgia Meloni di dare rappresentanza alla provincia di Frosinone, rimasta senza assessori di FdI. All'interno del centrodestra non ci sono stati cambiamenti di impostazione rispetto alla linea adottata per la formazione della giunta.

Gli assetti

La suddivisione delle presidenze delle 11 commissioni permanenti vede il predominio di Fratelli d'Italia (7), con gli alleati che ne indicheranno 1 ciascuno. Parliamo di Lega, Forza Italia, Udc e Lista Rocca. Sul tavolo delle trattative (lunghe e nervose) è risultato determinante il numero dei consiglieri eletti dalle diverse forze politiche: 22 per Fratelli d'Italia, 3 per la Lega, 3 per Forza Italia, 1 per l'Udc, 1 per la Lista Rocca. In Fratelli d'Italia, Alessia Savo presidente della commissione sanità quindi. Enrico Tiero alla guida dello sviluppo economico, Valentina Paterna all'ambiente e agricoltura. Al bilancio andrà Marco Bertucci, mentre Laura Corrotti si occuperà di urbanistica, rifiuti e casa. Flavio Cera sarà presidente della commissione affari istituzionali, all'interno della quale passeranno argomenti fondamentali, ad iniziare dalla riforma dello statuto, propedeutica per esempio per la futura previsione di 4 sottosegretari. Per Emanuela Mari la guida della commissione affari europei. A Forza Italia la presidenza della commissione lavori pubblici e trasporti con Cosmo Mitrano. Nazareno Neri (Udc) presiederà la commissione ricostruzione, Mario Crea (Lista Rocca) quella alla formazione e lavoro. Per quanto riguarda la Lega, Angelo Tripodi alla presidenza della commissione turismo, sport e cultura, mentre Laura Cartaginese dovrebbe guidare il comitato di monitoraggio sull'attuazione delle leggi. L'altro consigliere regionale di Fratelli d'Italia è Daniele Maura, vicecapogruppo. Sarà vicepresidente della commissione sviluppo economico, industria, attività produttive e consorzi. Ma anche membro delle commissioni lavori pubblici, ambiente e bilancio.

Il commento e gli equilibri

Massimo Ruspandini, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, rileva: «Un vanto e un riconoscimento per tutta la federazione provinciale quella della presidenza della commissione sanità ad Alessia Savo. Ringrazio il partito, il presidente Rocca e tutti coloro che si sono impegnati per questo risultato. Alessia, anche per le sue competenze, avrà la possibilità di dimostrare quanto vale rispetto ad un compito tanto gravoso. Sono convinto che sia la persona giusta per la sanità del nostro territorio, umiliato e lacerato da una gestione assurda da parte della sinistra nell'ultimo decennio. Sono soddisfatto per il riconoscimento tributato a Daniele Maura, che siederà in quattro tra le commissioni più importanti dell'assise regionale. Daniele ha nel suo dna quel patrimonio unico di appartenenza, maturità, disponibilità, costanza indispensabili per governare processi tanto complessi come quelli del governo di una regione. Saprà rendersi indispensabile agli occhi di chi ancora non lo conosce. A coloro che hanno voluto raccontare in tutti questi giorni la storia di un partito diviso, risponderemo con i fatti e con l'umiltà di sempre come ci insegna quotidianamente Giorgia Meloni». Il centrodestra in provincia di Frosinone esprime un assessore regionale (Pasquale Ciacciarelli, della Lega) e due consiglieri (Alessia Savo e Daniele Maura, di Fratelli d'Italia, con la prima presidente della commissione sanità). I parlamentari del territorio sono tre: Nicola Ottaviani (Lega) e Massimo Ruspandini (Fratelli d'Italia) eletti nei collegi maggioritari, Paolo Pulciani (FdI) nel proporzionale. Detto questo, a livello provinciale la coalizione invece è divisa: da una parte Fratelli d'Italia, dall'altra la Lega. Lo si è visto in occasione delle elezioni per il presidente della Provincia, ma anche in occasione delle comunali.

I Democrat

Alla Regione Lazio le presidenze delle quattro commissioni riservate alle opposizioni (quelle con poteri di vigilanza e di controllo) saranno definite nelle prossime ore. Ma intanto Sara Battisti, al secondo mandato da consigliere regionale, fa parte del comitato di reggenti che dovrà traghettare il Partito Democratico al congresso regionale. L'organismo è composto anche dall'attuale presidente dei dem laziali Augusto Gregori, dal vicepresidenti Enzo Foschi, dal capogruppo alla Regione Mario Ciarla e dal coordinatore della segreteria Andrea Ferro. Il comitato dei reggenti guiderà il partito in questa fase, con la tornata di elezioni comunali ormai alle porte. Dopo bisognerà capire quando verrà convocato il congresso regionale del Pd laziale. Le date però sono obbligate: o in estate oppure in autunno. Per la segreteria il favorito è Daniele Leodori, già vicepresidente della Regione Lazio e attuale consigliere. Leodori è l'uomo di punta di AreaDem di Dario Franceschini, che ha sostenuto Elly Schlein nella corsa alle primarie. Come del resto ha fatto l'area di Nicola Zingaretti.