«È mia intenzione avere un confronto con i consiglieri provinciali. Ma sinceramente non vedo problemi e il clima è sereno». Luca Di Stefano, presidente della Provincia di Frosinone, mostra tranquillità. Il messaggio politico che passa è chiaro: sarà lui a decidere dopo un faccia a faccia con i consiglieri. Forse per la fine della settimana. Da un lato c'è il risultato del 18 dicembre 2022, con le alleanze che lo hanno portato alla guida dell'Amministrazione Provinciale. Dall'altro però la situazione politica è molto diversa: alla Regione Lazio governa il centrodestra e tra i due enti l'interlocuzione è necessaria. Un elemento del quale Di Stefano sta tenendo conto.

I consiglieri provinciali sono dodici. Quattro hanno sostenuto la candidatura alla presidenza della Provincia di Luca Di Stefano: Enrico Pittiglio, Alessandro Mosticone (Pd), Gianluca Quadrini (Forza Italia) e Valentina Cambone (Polo Civico). Subito dopo le elezioni c'è stato un confronto tra Di Stefano e Riccardo Mastrangeli, sindaco di Frosinone in quota Lega (anche se con un profilo civico) che ha concorso per la presidenza dell'Amministrazione Provinciale. A quell'incontro era presente il leader del Pd Francesco De Angelis, mentre il deputato e coordinatore provinciale del Carroccio Nicola Ottaviani era in collegamento telefonico. Un vertice nel quale erano state gettate la basi per un'intesa programmatica. Gli esponenti della Lega sono Andrea Amata e Giuseppe Alessandro Pizzuti.

Sicuramente però Luca Di Stefano sta analizzando la situazione con l'obiettivo di ampliare i confini. Saranno assegnate deleghe a Luigi Vacana (Provincia in Comune). Ma pure a Stefania Furtivo (Fratelli d'Italia). Ci sono due nodi da sciogliere. Il primo riguarda i due consiglieri provinciali di Anagni: Alessandro Cardinali (Gruppo Misto) e Riccardo Ambrosetti (FdI). Entrambi impegnati in campagna elettorale: Cardinali è addirittura candidato sindaco. Il punto è che la carica di consigliere provinciale deriva da quella a livello comunale. Quindi si vuole aspettare la conferma. Il secondo attiene agli altri due consiglieri Democrat: Antonella Di Pucchio e Gaetano Ranaldi. Entrambi alle elezioni provinciali hanno sostenuto Luigi Germani. La prima è una fedelissima di Antonio Pompeo, il secondo ha un asse di ferro con il sindaco di Cassino Enzo Salera. Nei giorni scorsi c'è stato un vertice di tutto il gruppo provinciale del Pd, alla presenza del segretario politico Luca Fantini e del presidente Stefania Martini.

In realtà non c'è bisogno di una vera e propria maggioranza in consiglio provinciale. Intanto perché la riforma Delrio non prevede neppure l'ipotesi della mozione di sfiducia. In secondo luogo nel corso della seduta inaugurale della consiliatura in aula ci sono state delle aperture bipartisan a Luca Di Stefano. La sensazione è che sicuramente si partirà da un assetto parametrato su otto consiglieri (ai quali affidare le deleghe), ma si potrebbe arrivare a dodici (tutti) in tempi rapidi. Quindi c'è la partita degli enti intermedi che vanno al rinnovo. A cominciare dalla Saf. Si parla molto di un possibile (e ritrovato) asse tra Francesco De Angelis e Mario Abbruzzese, mentore dell'assessore regionale della Lega Pasquale Ciacciarelli. In realtà però, dalle indiscrezioni che filtrano De Angelis sembrerebbe intenzionato a sondare la possibilità di un accordo "istituzionale" con tutto il centrodestra. Sulla base di un pragmatismo che parte dalla considerazione sul ruolo di Fratelli d'Italia.

Specialmente alla Regione. Quindi, continuano le voci su possibili contatti tra Fratelli d'Italia e Luca Di Stefano. Non ci sono però conferme di alcun tipo. Infine, il tema del ritorno all'elezione diretta del presidente e dei consiglieri provinciali. Ci sono diversi disegni di legge già presentati. Una volta che saranno state effettuate le audizioni nella commissione "affari costituzionali" del Senato, si potrà accelerare. La convergenza tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Partito Democratico è possibile. Un elemento che Luca Di Stefano non può non prendere in esame.