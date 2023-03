Torna la seduta ordinaria del consiglio comunale, con lo schema ormai solito: prima e seconda convocazione, mercoledì 29 e giovedì 30 marzo. Sarà un test comunque importante, non fosse altro perché parliamo del primo appuntamento del genere nel 2023. Il sindaco Riccardo Mastrangeli si aspetta risposte da parte della maggioranza di centrodestra, anche e soprattutto in considerazione del fatto che quella successiva (di seduta) sarà incentrata sul bilancio di previsione. Ma a questo punto bisognerà pure capire quale tipo di strategia intenderà adottare l'opposizione di centrosinistra.

Nell'ultima seduta, quella dedicata al question time, le minoranze hanno presentato un documento, illustrato da Alessandra Mandarelli (Lista Marzi). Sottolineando: «L'attività di governo è del sindaco e degli assessori. Non certamente dei consiglieri di opposizione che possono correggere gli errori, farsi carico di proporre anche delibere consiliari. Ma appare improponibile la possibilità di sostituirsi all'inerzia dell'Amministrazione. Certo è che le delibere di consiglio comunale ad oggi adottate sono pressoché inconsistenti e sintomatiche di carenza di colloquio all'interno della giunta».

Rivolgendosi al sindaco, hanno affermato: «Poiché siamo cittadini che, anche se delegati al ruolo di oppositori, intendono vedere riavviato un progetto di trasformazione della città, la invitiamo ad adoperarsi perché in futuro si possano vedere obiettivi raggiunti».

L'assessore alle finanze Adriano Piacentini aveva risposto: «Ci si muove nell'ambito di quelle che sono le disposizioni normative. Ci sono delibere di competenza della giunta e altre che invece vanno all'attenzione del consiglio. Per esempio il bilancio. In questo momento c'è una corrispondenza tra l'Amministrazione Comunale e la Corte dei Conti per la riammissione dell'ente all'attività ordinaria. Nel senso che dopo dieci anni di piano di risanamento e di riequilibrio dei conti, il percorso prevede che il Comune torni appunto all'attività ordinaria.

Gli organi preposti stanno effettuando tutti i riscontri. C'è un fisiologico rallentamento nella predisposizione di alcuni atti del bilancio. Tutto qui. Appena possibile lo porteremo all'attenzione dell'aula. Poi ci sono dei contenziosi che continuano ancora a pesare sulle casse dell'ente: mi riferisco naturalmente ai debiti fuori bilancio. E quindi mi sembra doveroso che il Comune trovi le risorse necessarie per fronteggiare tutti gli impegni. Quando saremo nelle condizioni di riprendere l'attività ordinaria ripartiremo dall'anno zero».

Sul bilancio ci sarà un confronto vero tra maggioranza e opposizioni. Intanto però si effettueranno le prove generali. Indicative.