Luca Zaccari fa ufficialmente parte della coalizione civica Ferentino 2030, a sostegno del candidato sindaco Piergianni Fiorletta dominatore delle primarie. Ieri mattina lo stesso Zaccari ha ufficializzato la scelta: «Il comitato elettorale del movimento civico "Raddoppiamo l'impegno" – ha spiegato il responsabile – con grande entusiasmo, annuncia la condivisione del percorso civico intrapreso dalla coalizione Ferentino 2030. Un progetto di ampia portata che garantisce, a tutte le compagini che vi partecipano, di poter esprimere la propria identità all'interno di un contesto di responsabile civismo. Siamo felici di sposare in pieno anche il programma comune e condiviso, della coalizione Ferentino 2030. Una serie di proposte, attinte direttamente dai cittadini, che ci avvicina ancor più alle necessità del nostro territorio».

Entusiasmo che ha trascinato la stessa alleanza. E se la coalizione ride, non fa altrettanto il centrodestra da dove Zaccari (Lega) proviene. «Ferentino 2030 continua a crescere e ne siamo orgogliosi. Quando siamo nati, forse nemmeno noi ci aspettavamo tanta condivisione e partecipazione, ma sapevamo che il metodo e le nostre idee avrebbero rappresentato quello che la città stava aspettando: un grande movimento civico, capace di far tornare a tante persone la voglia di impegnarsi e di essere protagoniste. Abbiamo messo al centro del nostro interesse esclusivamente il progetto per Ferentino, la voglia di crescere, di non lasciare nessuno solo, di creare opportunità per consentire ai nostri figli di scommettere sul proprio talento. Siamo andati avanti decidendo tutti insieme le iniziative da prendere, con l'idea di rendere ognuno protagonista. Cresciamo ogni giorno, riceviamo adesioni e stima. È nel contesto di totale apertura al civismo e alla partecipazione attiva dei movimenti di cittadini, che oggi annunciamo, con il favore di tutta la coalizione, l'ingresso in Ferentino 2030 del nuovo movimento "Raddoppiamo l'impegno", che formerà una lista insieme a quelle già annunciate (8 in tutto? ndr) e dunque diventa ancora più forte. Continueremo così, non muteremo la nostra natura civica, il progetto per far crescere Ferentino e farla correre verso il 2030».