La replica del presidente Francesco Rocca ha chiuso la prima seduta del consiglio regionale, iniziata la scorsa settimana e ultimata ieri. Ma intanto si è proceduto a costituire a tempo di record la commissione Bilancio, fondamentale per esaminare con urgenza i provvedimenti del documento contabile. Ne fanno parte i dodici presidenti dei gruppi consiliari, più il vicepresidente dell'aula Giuseppe Cangemi (Lega) e i due consiglieri di maggioranza dell'ufficio di presidenza, Micol Grasselli (Fratelli d'Italia) e Fabio Capolei (Forza Italia). Presidente della commissione bilancio è Daniele Sabatini (FdI), indicato all'unanimità. I vicepresidenti sono Luciano Crea (Lista Rocca) e Roberta Della Casa (Movimento Cinque Stelle).

Dicevamo delle conclusioni affidate al Governatore Francesco Rocca. Il quale, relativamente alla sanità, ha voluto replicare all'intervento di Alessio D'Amato. Ha argomentato Rocca: «Parto proprio dall'intervento del consigliere D'Amato, che mi ha rimproverato un tono da campagna elettorale, quando invece pensavo di aver sviluppato un ragionamento per la situazione in cui versa la sanità». Aggiungendo: «Mi rimprovera bonariamente (ndr: D'Amato), rispetto a quella che è la situazione della sanità, di non aver menzionato il Covid. Anche qua, per carità, il Lazio ha dato una risposta esemplare, e lei sa bene che conosco la risposta della Regione Lazio, visto che abbiamo lavorato insieme per questo.

E lei mi ha definito "orgoglio italiano". Sul Covid non si è voluta negare la risposta esemplare del Lazio. Ma solo dire che questo non basta perché c'è un prima e c'è un dopo. Sono per esempio un fatto alcune carenze della sanità nelle province laziali. Sono d'accordo con chi ha sottolineato l'eccessivo ricorso alle esternalizzazioni e lo scarso utilizzo dei fondi disponibili. Sulla sanità occorre una visione comune». Ha aggiunto Francesco Rocca: «Sull'economia del mare in questi giorni ci siamo confrontati con l'assessore Ciacciarelli. Ci sarà un intervento legislativo. In generale l'imperativo è guardare avanti. Soltanto così potranno essere date risposte concrete ai cittadini».

Intanto ieri la Giunta ha approvato la proposta di legge concernente il bilancio di previsione finanziario della Regione 2023/25 e la proposta concernente la legge di stabilità 2023.

«Il bilancio di previsione appena approvato deve considerarsi prevalentemente tecnico ma particolarmente critico a causa dei risultati finanziari negativi del settore sanitario del quarto bimestre 2022, che hanno fatto registrare un disavanzo di 216 milioni - ha dichiarato l'assessore al bilancio Giancarlo Righini - Inoltre, abbiamo dovuto tenere conto delle osservazioni della Corte dei Conti in merito al ricorso al debito per investimenti pubblici da finanziare invece che con nuovo debito, con il surplus di parte corrente.

Possiamo quindi considerare questo bilancio di previsione come il primo passo per un'operazione verità che intendiamo fare sui conti lasciatici in eredità dalla vecchia Giunta. È nostra intenzione, altresì, fare un ulteriore approfondimento delle principali criticità sopra esposte anche con la collaborazione istituzionale con il Governo nazionale, per fare in modo che l'assestamento al bilancio di previsione 2023/25, che è nostra intenzione approvare entro l'estate, sarà il vero bilancio con scelte di politiche economiche e finanziarie per il triennio in esame».

Sullo sfondo resta la composizione delle commissioni. I due consiglieri di FdI eletti in provincia di Frosinone si giocheranno le loro carte. Alessia Savo è in corsa per la presidenza di uno di questi organismi. Si parla perfino di Sanità. Daniele Maura, già vicecapogruppo, potrebbe ottenere la vicepresidenza di una commissione importante. Per esempio l'ambiente.