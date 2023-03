Il neopresidente Antonello Aurigemma ha incontrato i dipendenti del Consiglio regionale del Lazio nella sala che porta il nome di Girolamo Mechelli, il primo presidente del Consiglio. Aurigemma ha rivolto un saluto informale al personale della Pisana, alla presenza della Segretaria generale, Cinzia Felci, dei direttori Vincenzo Ialongo e Fabio Pezone e di tutti i dirigenti. «Affronteremo questi cinque anni in un clima di serenità – ha esordito il presidente – con l'obiettivo di riavvicinare questa istituzione ai cittadini, visto che alle ultime elezioni circa il 63 per cento degli elettori ha disertato le urne.

Siamo in un momento difficile, dopo la crisi pandemica abbiamo oggi la crisi energetica, che sta mettendo in difficoltà famiglie e imprese. A noi spetta il compito di dare risposte concrete e immediate, a voi quello di renderle esecutive», ha detto Aurigemma rivolgendosi ai dipendenti del Consiglio. Il presidente si è dichiarato disponibile ad «ascoltare proposte, critiche e suggerimenti, che possano apportare cambiamenti positivi alla complessa macchina amministrativa» e ha annunciato che intende «aprire le porte del Consiglio alle scolaresche e portare di più sui territori la percezione di quello che fa l'Assemblea, anche attraverso incontri nelle province».