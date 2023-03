L'obiettivo dichiarato è la vittoria al primo turno. Nella sua prima riunione operativa, tenuta all'Hotel Colaiaco, la coalizione "Anagni Futura" ha serrato i ranghi per puntare alla conquista di Palazzo d'Iseo alle comunali del 14 e 15 maggio. In una sala affollata, sono intervenuti gli esponenti delle dodici liste che compongono la coalizione e che si riuniranno in otto raggruppamenti. Numerosi i temi dibattuti: dal no al biodigestore alla questione dell'ospedale, dal degrado delle infrastrutture all'inefficienza dei servizi.

Hanno portato la loro adesione al progetto e il loro saluto il dottor Carlo Noto, già sindaco di Anagni per due volte, i consiglieri comunali Danilo Tuffi, Valeriano Tasca e Magno d'Angeli, gli ex assessori e consiglieri Serenella Poggi, Floriana Retarvi, Stefania Bedetti, Giuseppe del Luca, Giuseppe Viti, Guglielmo Retarvi, Roberto Ippoliti, Antonio Gravina e l'ex presidente del consiglio Marco Cesaritti, oltre a esponenti della società civile come Antonio Nobili e giovani come Diego Ramiccia. Ha portato il proprio saluto anche l'ex sindaco Franco Fiorito.

Le liste in formazione sono : "Anagni in Comune" guidata dall'avvocato De Luca, "Anagni fiorita" dell'assessore Giuseppe Viti, "Il coraggio delle idee" della dottoressa Serenella Poggi, "Difendi Anagni" del consigliere Valeriano Tasca, "Per Anagni" degli ex assessori Tuffi e Retarvi, "Ritorno al futuro" del presidente Marco Cesaritti, "Uniti per Anagni" dell'ex sindaco Carlo Noto, "Lega degli anagnini" con Giordano Scursatone, "Insieme per San Bartolomeo" con Stefania Bedetti, "Forza Anagni" con Antonio Nobili, "Anagni Giovani" con Diego Ramiccia.

Quanto al candidato sindaco della coalizione, i rappresentanti delle liste spiegano in una nota congiunta: "Anagni Futura ha ben chiaro il concetto di candidato a sindaco e la figura che lo possa rappresentare al meglio. Una persona esperta, forte, preparata e vincente in grado di cambiare da subito le sorti della città con la conoscenza della macchina amministrativa e politica. A tal fine, nei prossimi giorni verranno inviate richieste di incontro a tutte le realtà politiche locali per vedere, prima di annunciare ufficialmente il candidato, se vi siano possibilità di ulteriori ingressi, di altre convergenze politiche, in particolare visto il confronto in corso con almeno tre realtà tra civiche e partiti con cui c'è già un dialogo intenso e positivo impostato o addirittura ove disponibili con altre coalizioni. Ci aspettiamo da questo giro di consultazioni un ulteriore allargamento della formazione elettorale e lo facciamo consapevoli che nel preparare il nuovo ruolo di governo cittadino maggiori saranno le esperienze e le professionalità in campo migliore possa essere il risultato. Al termine di queste veloci consultazioni verrà annunciato il candidato a sindaco".