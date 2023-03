Domani alle 11 riprende la seduta del consiglio regionale sospesa lunedì. Il presidente Francesco Rocca presenterà la giunta e illustrerà la relazione programmatica. Nella conferenza stampa di domenica ha detto il Governatore: «I primi tre obiettivi? Sanità, ricostruzione delle aree terremotate e infrastrutture. Sarà una giunta del fare. Intendo governare il processo sanitario, non farmi governare». Francesco Rocca ha voluto sottolineare che «il tetto insuperabile dei dieci assessorati» sta stretto al Lazio, considerando che «in Lombardia sono sedici e ci sono pure quattro sottosegretariati». Ha aggiunto: «Questo è il motivo per cui le deleghe attribuite sono così ampie. Si respira però grande ottimismo, non vediamo l'ora di partire».

Gli assetti della maggioranza sono stati definiti in giunta: 6 assessorati (e vicepresidenza) a Fratelli d'Italia, 2 a Lega e 2 a Forza Italia. Mentre alla presidenza dell'aula è stato eletto Antonio Aurigemma (FdI). Con 36 voti, cinque in più di quelli della maggioranza di centrodestra. C'è da sottolineare che il presidente Francesco Rocca ha tenuto diverse deleghe. A cominciare dalla sanità. Ma anche turismo, informatica, sedi istituzionali, cinema, Pnrr, fondi europei. Si apre una fase completamente diversa dopo la campagna elettorale, la vittoria e la definizione degli assetti. Attesa pure per capire meglio le dinamiche all'interno delle opposizioni. Soprattutto dopo che Luciano Nobili (Terzo Polo) ha attaccato il Pd a seguito dell'elezione a segretario d'aula di Valerio Novelli (Cinque Stelle). Per Nobili il segnale di un possibile ritorno alla logica del Campo Largo.