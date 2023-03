Cinque donne e cinque uomini. Perfetta parità e oltre il rispetto delle quote rosa. Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, si è presentato anche così ieri mattina, ufficializzando sia gli assessori che le deleghe. Lo ha fatto al termine di settimane di trattative convulse tra i partiti della sua coalizione. Rocca invece ha voluto esternare tranquillità e determinazione. Ribadendo l'imperativo categorico della sua visione: «C'è tanto da lavorare, rimbocchiamoci tutti le maniche». La Ciociaria è rappresentata da Pasquale Ciacciarelli (Lega): hanno pesato in maniera determinante le oltre 14.000 preferenze ottenute, anche se non sono bastate per far scattare il seggio da consigliere. Sul filo di lana è saltata invece la nomina nell'esecutivo di Fabio Tagliaferri, assessore al Comune di Frosinone. Le dinamiche interne di Fratelli d'Italia hanno premiato Rieti e alla fine sono state decisive le percentuali nelle diverse province. Non i voti assoluti.

Schemi e assetti

Alla fine ha funzionato la formula del 6-2-2. Vale a dire: sei assessorati (e vicepresidenza) a Fratelli d'Italia, due alla Lega e due a Forza Italia. Quindi la presidenza del consiglio regionale: sarà espressa da Fratelli d'Italia e il nome è quello di Antonio Aurigemma. Tre le donne indicate da Fratelli d'Italia: Roberta Angelilli (anche vicepresidente), Elena Palazzo e Manuela Rinaldi. Poi una ciascuno Lega (Simona Baldassarre) e Forza Italia (Luisa Regimenti). Cinque assessori sono consiglieri eletti, tutti di FdI: Angelilli, Righini, Ghera, Maselli, Palazzo. Altri cinque sono "esterni": Rinaldi (FdI), Ciacciarelli, Baldassarre (Lega), Schiboni e Regimenti (Forza Italia). In sostanza sia il Carroccio che gli "azzurri" hanno lasciato fuori dall'esecutivo i consiglieri eletti. È anche un modo per non alterare gli equilibri politici interni. A parte Roma (che ha fatto il pieno di assessorati e deleghe), sono rappresentate in giunta le province di Latina (Palazzo e Schiboni), Frosinone (Ciacciarelli) e Rieti (Rinaldi). Non c'è Viterbo, che dovrebbe indicare però il capogruppo di Fratelli d'Italia: Daniele Sabatini.

Le deleghe

Il presidente Francesco Rocca manterrà ad interim la sanità. Iniziamo da Fratelli d'Italia: Roberta Angelilli vicepresidente della Regione, sviluppo economico, commercio, artigianato, industria e internazionalizzazione. Per Giancarlo Righini bilancio e programmazione economica, politiche agricole, caccia e pesca, parchi e foreste. A Fabrizio Ghera mobilità e trasporti, viabilità e infrastrutture, tutela del territorio, economia circolare, demanio e patrimonio. A Massimiliano Maselli inclusione sociale e servizi alla persona. Quindi Elena Palazzo: ambiente (che include anche aree protette e biodiversità), transizione energetica, sport e turismo. Infine Manuela Rinaldi: lavori pubblici e politiche di ricostruzione. Veniamo alla Lega. Per Pasquale Ciacciarelli deleghe pesantissime sul piano amministrativo ma anche politico: urbanistica e politiche abitative, case popolari e politiche del mare. Erano anni che un esponente della provincia di Frosinone non amministrava materie così importanti. L'urbanistica sarà centrale in questa legislatura. Poi c'è l'europarlamentare Simona Baldassarre: cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia e servizio civile. Infine Forza Italia. A Giuseppe Schiboni lavoro, università, scuola, formazione, ricerca e merito. Il secondo assessorato degli "azzurri" è andato all'europarlamentare Luisa Regimenti: sicurezza urbana ed enti locali.

L'intervento di Rocca

Il presidente della Regione Lazio è andato dritto al punto, rilevando: «Terrò per me la delega alla sanità per poter affrontare in maniera diretta questa sfida. Coerentemente, non voglio avere giustificazioni e voglio metterci la faccia per poter dire ai cittadini che il presidente si assume le responsabilità e le decisioni. Mi mortifica come cittadino del Lazio vedere la nostra sanità così in difficoltà». Quindi ha aggiunto: «I primi tre obiettivi? Sanità, ricostruzione delle aree terremotate e infrastrutture. Sarà una giunta del fare. Intendo governare il processo sanitario, non farmi governare». Il Governatore ha voluto sottolineare che «il tetto insuperabile dei dieci assessorati» sta stretto al Lazio, considerando che «in Lombardia sono sedici e ci sono pure quattro sottosegretariati». Ha spiegato Rocca: «Questo è il motivo per cui le deleghe attribuite sono così ampie. Si respira però grande ottimismo, non vediamo l'ora di partire». Ha notato altresì: «Non me ne vogliano gli assessori "maschietti", ma sono particolarmente orgoglioso delle cinque donne in giunta. Il livello è altissimo. Ci sono tre persone che hanno ricoperto il ruolo di europarlamentare (Angelilli, Baldassarre e Regimenti), Elena Palazzo è stata vicesindaco e Manuela Rinaldi ha una grande esperienza». L'Udc, non rappresentato in giunta, potrebbe orientarsi per l'appoggio esterno. Ha rilevato Francesco Rocca: «L'Udc fa le sue scelte, la lista Civica Rocca ha preso qualche voto in più e non ha chiesto. Qui abbiamo dieci assessori, non è che possiamo tornare al manuale Cencielli». Infine ha concluso Rocca: «Tra una quindicina di giorni, più o meno, ci rivedremo con i giornalisti perché la situazione economico-finanziaria non è delle migliori. Questo si lega con la complessità e l'importanza della sfida che abbiamo dinanzi nell'interesse dei nostri cittadini, dei territori e dell'attenzione che dobbiamo dare alle aree più degradate e alle fasce più deboli. È una sfida enorme sia per quanto riguarda la situazione debitoria della nostra Regione, sia le poche risorse. Questo è l'elemento che più mi preoccupa».