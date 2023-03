Nuovi ingressi e tante conferme. Questa mattina la prima seduta del consiglio regionale a Roma. Debutto alla Pisana per Alessia Savo e Daniele Maura, eletti in provincia di Frosinone con Fratelli d'Italia. Tra i banchi dell'opposizione, invece, siede Sara Battisti, eletta con il Partito Democratico. Per lei una nuova sfida politica che passa tra le file della minoranza. L'inno d'Italia ha aperto la XII legislatura. Seguita da un minuto di silenzio in ricordo del senatore Bruno Astorre, scomparso nei giorni scorsi. Subito dopo l'elezione del presidente del consiglio Antonio Aurigemma di Fratelli d'Italia. I voti favorevoli sono stati 36 (5 in più di quelli della maggioranza) e 15 schede bianche.