Dalle aliquote, ai tassi d'interesse all'inflazione. Il deputato della Lega e segretario della commissione Bilancio della Camera Nicola Ottaviani, che, giovedì scorso, è intervenuto sulla riforma fiscale ai microfoni di Rai Isoradio, sarà di nuovo ospite del canale radiofonico per un ulteriore approfondimento sullo stesso tema, domani mattina alle 9.30 nella trasmissione "Colazione da Simona".

«Il tutto sarà improntato a consentire ai cittadini di avere

maggiori risorse da utilizzare e da spendere. È evidente che l'abbassamento della pressione fiscale libererà capacità di spesa, con la conseguente riattivazione di un circuito virtuoso di cui beneficeranno, alla fine, in

maniera indiretta, anche le casse dello Stato». Ha spiegato Ottaviani nell'intervento di giovedì, in riferimento alle aliquote fiscali di tutti i contribuenti, partite Iva, dipendenti e pensionati, sottolineando che nelle intenzioni del Governo c'è la volontà di portarle da quattro a tre. Ha parlato, poi, del rialzo dei tassi d'interesse, dell'inflazione, evidenziando che si prospetta uno scenario positivo, delle pensioni, del potere d'acquisto derivante dagli stipendi e dell'autonomia differenziata. E domani interverrà, dunque, nuovamente a Isoradio, per una ulteriore analisi per scandagliare tutti gli aspetti di quello che sarà il fisco del futuro.