La fumata bianca è arrivata. Dopo due rinvii i nodi sono stati sciolti e la squadra della giunta regionale del Lazio è composta. L'annuncio ufficiale poco fa nel corso di una conferenza stampa tenuta dal presidente Francesco Rocca. Lo schema vede assegnati sei assessorati a Fratelli d'Italia, più la presidenza del consiglio regionale di Antonello Aurigemma, due alla Lega e due a Forza Italia.

La provincia di Frosinone avrà un solo assessore: Pasquale Ciacciarelli, della Lega, al quale è andata la delega all'Urbanistica, alle Politiche abitative e Politiche del mare. Ciacciarelli, non è stato eletto consigliere regionale nonostante le oltre 14.000 preferenze ottenute. Ma i voti, come era inevitabile, hanno avuto un peso determinante. Fondamentale, tra l'altro, per questo ingresso in giunta, il lavoro portato avanti da Nicola Ottaviani.

Il presidente Francesco Rocca, come aveva già annunciato, tiene per sé la delega alla Sanità, assumendosi in prima persona, come ha detto nel corso della conferenza stampa, la responsabilità di questo ambito così delicato per la Regione.

Giancarlo Righini di Fratelli d'Italia sarà assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, alle Politiche agricole, alla Caccia e pesca e Parchi e foreste.

La delega al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito è di Giuseppe Schiboni di Forza Italia.

Elena Palazzo (FdI) è stata nominata assessore all'Ambiente, aree protette e biodiversità.

A Manuela Rinaldi (FdI) vanni i Lavori pubblici e le Politiche di ricostruzione. Simona Baldassarre (Lega), che "trasloca" dal Parlamento europeo alla Pisana, è assessore alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili, Famiglia e Servizio civile. Fabrizio Ghera (FdI), è consigliere e assume su di sé la delega a Mobilità, Trasporti, Infrastrutture Economia circolare, Demanio e Patrimonio. A Roberta Angelilli (FdI), che avrà anche il ruolo di vicepresidente, vanno Sviluppo economico, Commercio e artigianato. A Massimiliano Maselli (FdI) va la delega all'inclusione sociale. A Luisa Regimenti (FI) Polizia locale, Sicurezza urbana e Rapporti con gli enti locali. Capo di gabinetto sarà Giuseppe Pisano.

Conseguenza molto rilevante per la provincia di Frosinone è l'ingresso al Parlamento europeo di Maria Veronica Rossi, coordinatrice provinciale della Lega giovani, per effetto della nomina di Simona Baldassarre.



Ecco tutte le deleghe:

- Giancario Righini (Fdl): Bilancio e Prorammazione Economica, Politiche Agricole, Caccia e pesca e Parchi e foreste;

- Giuseppe Schiboni (FI): Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito;

- Roberta Angeli (Fdl): vicepresidente della Regione Lazio, delega Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione;

- Elena Palazzo (Fdl): Ambiente (che include aree protette e biodiversità), Transizione Energetica, Sport e Turismo;

- Manuela Rinaldi (Fdl): Lavoni pubblici e Politiche di ricostruzione;

- Simona Baldassare (Lega): Cultura, Pari opportunità; Politiche Giovanili e della Famiglia e Servizio Civile;

- Fabrizio Ghera (Fdl): Mobilita e trasporti, Viabilità e infrastrutture, Tutela del territorio, Economia circolare, Demanio e Patrimonio;

- Massimiliano Maselli (Fdl): Inclusione sociale e Servizi alla persona;

- Pasquale Ciacciarelli (Lega): Urbanistica e Politiche abitative, Case popolari e Politiche del mare;

- Luisa Regimenti (FI): Sicurezza urbana e Enti locali



Il presidente Francesco Rocca ha la delega alla Sanità;

Antonello Aurigemma è presidente del consiglio regionale