Potrebbe slittare a sabato (domani) la presentazione della giunta regionale. E già questo è il termometro delle difficoltà per il centrodestra di trovare la quadra e "chiudere". Francesco Rocca aveva annunciato per oggi il semaforo verde. Vedremo se proverà comunque ad accelerare, ma è complicato. Le trattative, nervose e a tratti convulse, sono andate avanti per tutta la notte, con colpi di scena a raffica e con un'alternanza continua di assetti trovati e di smentite (più o meno dovute). In ogni caso, da statuto, Rocca dovrà nominare la giunta entro domenica. Poi lunedì c'è il debutto in Consiglio. L'incontro del Governatore con Giorgia Meloni sembrava aver sciolto tutti i nodi, ma non è stato così. La quadra ancora non c'è.

Il possibile assetto

Nel pomeriggio di ieri sembrava tutto (quasi) fatto. Con il via libera all'assetto 6-2-2. Vale a dire 6 assessorati a Fratelli d'Italia, 2 alla Lega, 2 a Forza Italia. Il che vorrebbe dire che il partito di Giorgia Meloni esprimerebbe sia il vicepresidente che il presidente del consiglio. Una squadra di 10 assessori, con 2 non eletti e un esterno. Il punto fermo è rappresentato dal fatto che il presidente Francesco Rocca manterrà ad interim la delega alla sanità. Per Fratelli d'Italia al "meloniano" Giancarlo Righini (38.068 preferenze) ipotizzate le deleghe al bilancio e all'agricoltura, mentre al "rampelliano" Fabrizio Ghera (29.652) i trasporti e i rifiuti oppure urbanistica e lavori pubblici. Vicepresidenza a una donna: Roberta Angelilli (27.927 voti), che potrebbe avere anche le deleghe allo sviluppo economico e alle attività produttive. Quindi Massimiliano Maselli (22.673 preferenze) all'urbanistica e lavori pubblici oppure ai trasporti e ai rifiuti. Si tratta di 4 consiglieri eletti nella circoscrizione di Roma. Poi c'è Elena Palazzo, eletta consigliere regionale in provincia di Latina con 9.089 preferenze: è in pole per l'assessorato allo sport. Infine Fabio Tagliaferri, assessore comunale ai servizi sociali del Comune di Frosinone, dove in passato ha ricoperto pure il ruolo di vicesindaco. È il coordinatore del circolo di Fratelli d'Italia nel capoluogo ciociaro. A lui potrebbero andare i servizi sociali. Fabio Tagliaferri non ha concorso alle regionali: è un vero e proprio outsider.

Per la Lega al momento è confermata l'opzione Pasquale Ciacciarelli, che in provincia di Frosinone ha ottenuto più di 14.000 preferenze: il seggio non è scattato ma il risultato "chiama" una rappresentanza nell'esecutivo. Quindi la "quota rosa": circolano i nomi dell'eletta Laura Cartaginese e dell'europarlamentare Cinzia Bonfrisco. La delega dovrebbe essere quella al turismo. In questo caso Maria Veronica Rossi, responsabile dei Giovani della Lega in provincia di Frosinone, diventerebbe deputata europea. Infine, Forza Italia: è spuntato il nome di Giuseppe Schiboni, secondo dei non eletti. Si parla della delega all'ambiente. Sarebbe in quota provincia di Latina e quindi Claudio Fazzone. Mentre Antonio Tajani punta sull'ex deputata Maria Spena, che potrebbe guidare l'assessorato alla scuola. Ma nelle file "azzurre" continuano a circolare anche altre opzioni: Cosmo Mitrano, Pino Simeone e Luisa Regimenti.

La frenata di Lega e Forza Italia

In una nota congiunta i senatori e coordinatori regionali Claudio Durigon e Claudio Fazzone rilevano: «Rispetto alle ricostruzioni dei media, al momento non c'è stata alcuna definizione della squadra di governo. Siamo fiduciosi di trovare, nelle prossime ore, il giusto equilibrio insieme al presidente Francesco Rocca con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei cittadini, che ci hanno chiamati a governare questa autorevole istituzione attraverso un ampio consenso». Una frenata, evidente.

Le "caselle" che ballano

La presidenza del consiglio regionale a questo punto è strategica. Ci punta Antonio Aurigemma (FdI). Ma se non dovesse ottenerla, allora è evidente che tornerebbe in corsa per una delega assessorile di peso. E la domanda è: chi gli farebbe spazio in giunta? Per la presidenza dell'aula l'opzione Pino Cangemi (Lega) non è tramontata. Mentre Forza Italia non ha rinunciato alla possibilità di poter indicare il vicepresidente. Si continua a sottolineare come manchino i dettagli, ma in realtà il centrodestra fatica a chiudere il quadro. Dalle ricostruzioni circolate per l'intera giornata di ieri mancavano in giunta rappresentanti delle province di Viterbo e Rieti. Sarà questo l'assetto definitivo? C'è poi la questione della possibile previsione di 4 posti da sottosegretario. A chi andrebbero? E potrebbero essere una stanza di compensazione per chi non è riuscito ad ottenere la nomina di assessore? Poi c'è lo schema: il 6-2-2 prevederebbe un assessorato in meno per FdI, che però indicherebbe sia il vicepresidente della giunta che il presidente dell'aula. Mentre invece un 7-2-1 consentirebbe a Forza Italia e Lega di esprimere sia il "vice" che il presidente del consiglio. Ma la questione più difficile rimane quella dei nomi, legata anche alla rappresentanza dei territori e alle "quote rosa". La coperta sarà corta in ogni caso. Con l'Unione di Centro (che ha eletto un consigliere) che potrebbe perfino decidere di uscire dalla maggioranza. Sono ore di grande tensione nel centrodestra. È una partita a nervi scoperti.

Il debutto in Consiglio

Il consigliere "anziano" Giancarlo Righini (eletto con il maggior numero di preferenze nelle liste provinciali) ha convocato la prima seduta dell'aula della Pisana. Si terrà lunedì 13 marzo alle ore 11. All'ordine del giorno i seguenti argomenti: insediamento del consiglio regionale, elezione del presidente dell'aula, dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari. Quindi le comunicazioni del presidente dell'aula e la relazione del Governatore Francesco Rocca. Intanto Donatella Bianchi, candidata del Movimento Cinque Stelle alla presidenza della Regione, si è dimessa da consigliere. Al suo posto subentrerà Adriano Zuccalà.