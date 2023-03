L'area che fa riferimento al sindaco uscente di Ferentino Antonio Pompeo ha individuato nella persona dell'avvocato Alfonso Musa il candidato alle prossime elezioni amministrative in programma a maggio. Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa per la presentazione della candidatura e per illustrato il progetto che si sta costruendo intorno alla figura di Musa.

«Non posso che essere onorato della candidatura che mi è stata proposta e dell'entusiasmo che sta già crescendo intorno alla mia persona – ha spiegato Alfonso Musa - Siamo già al lavoro per costruire la squadra che ci vedrà protagonisti in queste elezioni. Un ringraziamento a chi ha pensato alla mia persona dandomi la possibilità dare il mio contributo alla città. Ora partiamo e anche veloci per continuare un lavoro che merita di essere proseguito».