Oggi pomeriggio l'alleanza civica "Ferentino 2030" presenterà nell'Hotel Bassetto le elezioni primarie di domenica 19 marzo per la scelta del candidato sindaco di coalizione. Gli aspiranti in lizza sono tre: Manuel Caruso, Piergianni Fiorletta e Claudio Pizzotti. Chi dei tre sarà il più votato alle primarie, dovrà misurarsi con gli altri candidati sindaco, la cui griglia ad oggi vede sicuro soltanto Angelica Schietroma, ex assessore della giunta Pompeo, uscita di scena qualche mese fa, a margine delle dimissioni del primo cittadino. La giovane Schietroma è sostenuta da "Fare Futuro" (potrebbe presentarsi con un paio di liste all'appuntamento del 14 e 15 maggio).

Invece, fumate nere in casa centrodestra e in casa Pd-Pompeo e ciò desta abbastanza clamore. Per la prima volta, a circa due mesi dalle elezioni comunali, i due principali poli non hanno ancora il proprio candidato sindaco (anche se c'è la convinzione di possibili annunci nelle prossime ore). Per quanto riguarda il centrodestra, si è riunito lunedì sera per fare il punto e dal momento che non è stata trovata una soluzione, l'ultima parola sul nome da proporre all'elettorato, è stata affidata ai tavoli provinciali dei tre partiti di coalizione; la scelta dovrebbe ricadere su Luca Zaccari, Maurizio Berretta o Franco Collalti consiglieri comunali uscenti di opposizione.

Invece in casa Pd, sfumata l'ipotesi Luca Zaccari, che ha messo in subbuglio i due poli ed è facile a capirsi, circolava il nome di un professionista, ma l'eco è durata poco. Non è chiaro se fosse stata rifiutata la proposta o se ci sia stato un ripensamento da parte degli addetti ai lavori. Fatto è che lo schieramento formato dal Pd più civiche sarebbe in difficoltà per l'individuazione della figura post Pompeo. Oggi pomeriggio nel corso della conferenza di "Ferentino 2030", si dovrebbe parlare anche del programma elettorale, oltre che delle candidature alle primarie rappresentate da un esordiente, Caruso, e due ex amministratori locali, Fiorletta, già sindaco per 10 anni, e Pizzotti, che ha ricoperto l'incarico di presidente del consiglio comunale nella scorsa legislatura Pompeo.