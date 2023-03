La fumata bianca ancora non c'è, nonostante i confronti a raffica all'interno dei partiti e nella coalizione di centrodestra. Ma non si trova la quadra sulla composizione della giunta. Oggi dovrebbe esserci un ulteriore vertice tra i referenti politici. A questo punto comunque è anche una corsa contro il tempo, visto che lunedì tredici marzo ci sarà il debutto in Consiglio.

Francesco Rocca vuole presentarsi all'appuntamento con la squadra al completo. In questo momento non è scontato e anzi l'ipotesi dell'appoggio esterno della Lega rimane sul tavolo. Perché il nodo più complicato da sciogliere resta la rappresentanza del Carroccio, che chiede tre "caselle": due assessorati e la presidenza del consiglio. La proposta di Fratelli d'Italia però è un'altra: 6 assessorati e presidenza del consiglio a FdI, 2 alla Lega, 2 a Forza Italia. Gli spazi per trovare una sintesi sono molto stretti, anche perché nel gioco degli incastri bisognerà considerare altresì le quote rosa (almeno quattro dei dieci assessori dovranno essere donne) e la rappresentanza delle province. Non è semplice. Lega e Forza Italia hanno chiesto un summit alla presenza di Francesco Rocca.

Lo ha detto chiaramente il senatore e coordinatore regionale degli "azzurri" Claudio Fazzone: «Noi siamo pronti a trovare la soluzione e a "chiudere" nel contesto di un vertice al quale sia presente il Governatore Francesco Rocca. Il discorso è: l'obiettivo è quello di crescere tutti insieme come coalizione? Penso di sì e allora bisogna raggiungere un assetto che soddisfi tutti. Faccio notare che noi non abbiamo imposto mai nulla, neppure quando eravamo al 35%».

La situazione è assai complessa. Da una parte Fratelli d'Italia insiste nel sottolineare i numeri della composizione della maggioranza. I consiglieri eletti sono 30: 22 di Fratelli d'Italia, 3 della Lega, 3 di Forza Italia, 1 della Lista civica di Rocca, 1 dell'Udc. Claudio Durigon, sottosegretario, senatore e coordinatore regionale della Lega, in questo settimane ha fatto notare più volte che i meccanismi di ripartizione dei seggi della legge elettorale, a suo giudizio, hanno penalizzato il Carroccio. Ma non solo. Da qui la richiesta di una compensazione sul piano politico. La posizione di Forza Italia è la stessa sul piano teorico. La differenza sta nel fatto che per gli "azzurri" l'obiettivo da raggiungere è più semplice: due assessorati. Inoltre Claudio Fazzone sicuramente riuscirà ad ottenerne uno in quota alla provincia di Latina.

Tornando alla Lega, fra i nomi in pole c'è Pasquale Ciacciarelli, in virtù delle oltre 14.000 preferenze ottenute. Anche se il seggio da consigliere non è scattato, il dato è comunque significativo sul piano politico. Naturalmente la concorrenza interna non manca e diranno la loro anche Orlando Tripodi, Laura Cartaginese, Pino Cangemni e Tony Bruognolo. Lo schema di due assessorati più la presidenza dell'aula darebbe maggiori spazi di manovra alla Lega. Il fatto è che la guida dell'aula della Pisana (carica di carattere istituzionale) è un obiettivo pure di Antonello Aurigemma (Fratelli d'Italia).

Un percorso ad ostacoli per Francesco Rocca, con il fattore tempo che non gioca a suo favore. In mancanza di un'intesa, la soluzione dell'appoggio esterno rappresenterebbe per la Lega l'unico modo per non creare malumori all'interno. Infine c'è il punto riguardante Fratelli d'Italia. A scalpitare sono i big: Giancarlo Righini, Roberta Angelilli, Massimiliano Maselli, Laura Corrotti, Eleonora Berni, Laura Allegrini, Fabrizio Ghera, Antonello Aurigemma. I prossimi giorni saranno decisivi. Il centrodestra ha vinto alla Regione dopo dieci anni di governo ininterrotto di centrosinistra. Cominciare con una coalizione spaccata e un appoggio esterno sarebbe una falsa partenza.