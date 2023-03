Venerdì scorso, 3 marzo, al termine di un'assemblea di iscritti molto partecipata, è stata costituita la nuova sezione cittadina del Partito Comunista Italiano. È stato eletto segretario Giuseppe Zagra, mentre Peppe Palombo è stato nominato presidente.

«La costituzione della sezione anagnina del Pci - si legge in una nota diffusa dal partito - è un motivo di orgoglio per tutti i compagni della Federazione provinciale di Frosinone, rappresentando un ulteriore passo in avanti nel processo di radicamento che il ricostituito Partito Comunista sta attuando sul nostro territorio. Anche dal segretario regionale Oreste Della Posta e dal segretario provinciale Bruno Barbona, presenti all'assemblea, giungono parole di incoraggiamento per le iniziative di lotta che i compagni della neo-costituita sezione si preparano a intraprendere».

La nota conclude con il plauso della Federazione provinciale del Pci ai neo-eletti segretario e presidente Zagra e Palombo, «per l'ottimo lavoro organizzativo svolto e un augurio per le attività future». Dunque, un ritorno importante nella Città dei Papi, quello di un partito che vuole mantenere la sua identità storica e l'ideologia comunista.