Il sentiero è stretto. E impervio. Inoltre c'è un orizzonte temporale ormai fissato: per la fine di questa settimana la giunta regionale dovrà essere presentata. Non sarà semplice. La Lega è sulle barricate, Forza Italia... quasi. La soluzione individuata da Fratelli d'Italia non convince gli alleati. La soluzione è la seguente: 6 assessorati e presidenza del consiglio a FdI, 2 al Carroccio, 2 agli "azzurri". Il punto però non è soltanto questo, perché riguarda anche le deleghe che vengono proposte. Di seconda fascia per la Lega.

Il vertice con Rocca

Claudio Fazzone, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, dice: «Noi siamo pronti a trovare la soluzione e a "chiudere" nel contesto di un vertice al quale sia presente il Governatore Francesco Rocca. Il discorso è: l'obiettivo è quello di crescere tutti insieme come coalizione? Penso di sì e allora bisogna raggiungere un assetto che soddisfi tutti. Faccio notare che noi non abbiamo imposto mai nulla, neppure quando eravamo al 35%. Sono sicuro che nessuno ha voglia di imporre nulla. Quindi è necessario confrontarsi e va fatto insieme al presidente Francesco Rocca». La traduzione è fin troppo chiara. Fazzone chiede un summit tra i partiti del centrodestra e Francesco Rocca. Al quale evidentemente Forza Italia e Lega intendono chiedere di smussare gli angoli e di garantire un assetto che stia bene a tutti. Inoltre per gli alleati è scontato che il presidente Francesco Rocca vada considerato in quota Fratelli d'Italia. E la delega alla sanità, che il Governatore potrebbe trattenere ad interim, va tenuta presente nel quadro definitivo degli assessorati. Per tutti questi motivi soprattutto la Lega giudica politicamente irricevibile la proposta sul tavolo, che abbiamo ricordato prima. C'è chi non esclude addirittura un rischio "strappo", che potrebbe concretizzarsi nel solo appoggio esterno del Carroccio. Sul piano amministrativo cambierebbe poco, ma sul piano politico la valenza sarebbe enorme nel centrodestra. Perciò Lega e Forza Italia vogliono un faccia a faccia con Rocca. Potrebbero perfino chiederlo ufficialmente. Fratelli d'Italia, dal canto suo, ricorda la composizione della maggioranza di centrodestra uscita dalle urne. I consiglieri eletti sono 30: 22 di Fratelli d'Italia, 3 della Lega, 3 di Forza Italia, 1 della Lista civica di Rocca, 1 dell'Udc. Più il presidente Francesco Rocca. Non sarà agevole trovare una sintesi, ma sicuramente il centrodestra non può permettersi passi falsi. Finora il cielo è stato dominato dai "falchi". Vedremo se nei prossimi giorni le "colombe" troveranno spazi per una mediazione.

Manovre in corsa

A complicare il tutto ci sono altri elementi. Intanto il difficile equilibrio con le "quote rosa". Almeno quattro dei dieci assessori dovranno essere donne. Lo schema di massima è: 2 a FdI, 1 alla Lega, 1 a Forza Italia. Il fatto è che alcuni partiti preferirebbero indicare soltanto uomini per via delle esigenze interne. Poi c'è il tema della rappresentanza delle province. Non tutti gli incastri sono semplici.

Ipotesi e nomi

In Fratelli d'Italia si parte dai big: Giancarlo Righini, Roberta Angelilli, Massimiliano Maselli, Laura Corrotti, Eleonora Berni, Laura Allegrini, Fabrizio Ghera, Antonello Aurigemma. Roberta Angelilli è in pole position per la vicepresidenza, Giancarlo Righini per il bilancio, Fabrizio Ghera per lavori pubblici e trasporti. Mentre Antonello Aurigemma potrebbe puntare alla presidenza del consiglio. È uno dei nodi più difficili da sciogliere, soprattutto perché alla presidenza dell'aula guarda pure la Lega. Il nome è quello di Pino Cangemi. Il Carroccio insiste per due assessorati e la presidenza dell'aula. Il punto di caduta potrebbe essere rappresentato da un solo assessorato (ma di peso) e la presidenza del consiglio. Sul versante della giunta Pasquale Ciacciarelli è un'opzione quotata: non ha centrato l'elezione a consigliere, ma le oltre 14.000 preferenze ottenute sono un ottimo biglietto da visita. Nel partito diranno la loro anche Orlando Tripodi, Laura Cartaginese e Tony Bruognolo. L'obiettivo di Forza Italia è quello di indicare due assessori. I nomi più gettonati sono tre: Giuseppe Simeone, Cosmo Mitrano e Giorgio Simeoni. Uno sarà sicuramente espressione di Claudio Fazzone. Per l'altro dovranno trovare un'intesa Antonio Tajani, Maurizio Gasparri e Licia Ronzulli. Evidente che agli "azzurri" potrebbe essere chiesto di indicare una donna. Tornando invece alla provincia di Frosinone, gli unici due consiglieri di maggioranza li ha eletti Fratelli d'Italia: Daniele Maura e Alessia Savo. Risulteranno determinanti le dinamiche interne al partito. Ma va comunque ricordato che nella definizione della governance dovranno essere considerate sia le presidenze delle commissioni che di alcuni enti intermedi.

C'è infine il tema dell'introduzione dei sottosegretari, già presenti in Lombardia. In ogni caso occorrerebbe una legge regionale ad hoc. In questo momento il fattore determinante è il tempo. Francesco Rocca ha l'obiettiva necessità di annunciare la giunta entro questa settimana. Non solo: contestualmente dovrà essere definita altresì la questione riguardante la presidenza del consiglio regionale, tema principale all'ordine del giorno della prima seduta. La maggioranza dovrà dimostrare di avere i numeri e nessuno può permettersi il lusso di una falsa partenza. Si annunciano giorni di trattative febbrili, di grande nervosismo e probabilmente di tattiche esasperate. Al momento c'è un solo livello di confronto: tra i partiti del centrodestra. Potrebbe essere inevitabile un secondo livello di discussione, con Francesco Rocca.