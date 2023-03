La Corte d'appello ha proclamato i 51 consiglieri

regionali. Ricordiamo che i consiglieri eletti in provincia di Frosinone sono Daniele Maura e Alessia Savo di Fratelli d'Italia e Sara Battisti con il Partito Democratico. Mantenuta la ripartizione originaria, come riporta l'Agenzia Dire, 31 consiglieri alla maggioranza, di cui 22 di Fratelli d'Italia, e 20 alle opposizioni. Respinte quindi le memorie di Lega e Forza Italia. I consiglieri, essendo stati proclamati in questa settimana, la prima seduta dell'assemblea regionale si svolgerà il 13 marzo.