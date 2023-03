Gianluca Quadrini, candidato alle ultime elezioni regionali con Forza Italia, compare in un simpatico video che sta facendo il giro del web e della chat in cui canta a squarciagola nella notte in cui si è chiusa la campagna elettorale. Oppure, come qualcuno ipotizza maliziosamente, nel giorno dello spoglio pensando evidentemente di essere stato eletto. Cosa che in realtà poteva essere possibile considerando le 5.470 preferenze ottenute. Ma per Forza Italia il seggio non è scattato. In ogni caso nulla è perduto. Magari il prossimo anno ce lo ritroveremo sul palco dell'Ariston.