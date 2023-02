La campagna elettorale a Ferentino prende quota con l'annuncio ufficiale della prima candidatura a sindaco: Angelica Schietroma. Una proposta a tinte rosa, un segnale non trascurabile, in controtendenza rispetto al passato. Significa che qualcosa sta cambiando anche in questa città, nell'ottica della parità di genere nella vita politica e istituzionale. Per le statistiche, Ferentino non ha mai avuto sindaci donna e la giovane Angelica Schietroma è il secondo candidato sindaco del gentil sesso dopo Alessandra Di Legge. È stato il più giovane assessore dell'ultima giunta Pompeo, la Schietroma, armata di tanta passione e amore per la propria città, sostenuta dall'associazione Fare Futuro che presenterà una lista civica a sostegno (se non due), ci prova, tentando addirittura l'ardua scalata al trono di primo cittadino. Non sarà facile, poiché un paio di alleanze stanno allestendo vere e proprie corrazzate corroborate da più liste. Si attende a breve l'annuncio di altri candidati sindaco (se ne profilano almeno tre in tutto).

L'unione tra centrosinistra e civiche insisterebbe su Luca Zaccari, salvo sorprese; mentre il fronte largo, completamente civico, sembra deciso su Piergianni Fiorletta, forse evitando pure le primarie (si ragiona e si saprà entro le prossime 48 ore). Nessun segnale dal centrodestra. Melina o difficoltà? Angelica Schietroma ha annunciato la propria aspirazione con una nota: «Comunico la mia candidatura a sindaco di Ferentino, in occasione delle elezioni comunali 2023. La mia candidatura è stata indicata all'unanimità e con entusiasmo dall'associazione Fare Futuro, un gruppo coinvolgente e appassionato che si è contraddistinto negli ultimi anni per l'attenzione alle tematiche sociali, l'impegno attivo sul territorio. Sono grata che sia stato riconosciuto nel mio operato di giovane donna, assessore alle attività produttive, cultura e turismo, un progetto innovativo e giovane. Nei cinque anni ho camminato accanto ai cittadini ascoltando i bisogni della comunità, delle famiglie e dei giovani e ho avuto modo di misurarmi con le sfide del territorio e delle imprese. Porterò con me i valori e il bagaglio maturato nel corso della mia esperienza amministrativa. Mi porrò all'ascolto della comunità, partiti e associazioni che vorranno dare fiducia al progetto. Auspico una campagna elettorale all'insegna dell'onestà intellettuale e politica, nell'unico interesse della nostra bellissima città che merita di essere sempre più protagonista delle sfide che verranno».