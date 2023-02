Elly Schlein ha vinto le primarie del Partito Democratico ribaltando completamente il risultato dei circoli. È la prima volta che i due voti danno esiti differenti. Non solo. È la prima donna ad essere eletta al Nazareno e a 37 anni è anche la più giovane. Ma soprattutto ora in Italia alla guida dei due partiti principali ci sono due donne. Elly Schlein ha conquistato gli elettori raccogliendo, su base nazionale, il 53,8% delle preferenze. Stefano Bonaccini, invece, è stato sconfitto (nonostante avesse vinto nei circoli) fermo al 46,2%. La vittoria della Schlein apre a tante novità per il partito. «Saremo un problema per il governo Meloni», ha detto dopo essere stata eletta.

Il risultato in Ciociaria

Risultato completamente opposto in provincia di Frosinone dove si è imposto Stefano Bonaccini con 5.394 voti e il 59,18%. Elly Schlein, invece, si è fermata a 3.720 preferenze (40,82%).

La nuova segretaria nazionale ha trionfato in ventisei comuni della Ciociaria. Tra le città più grandi ha vinto a Cassino e a Ceccano sfiorando il 70%. Ottimo risultato anche a Sora con il 58% e a Paliano, dove ha raggiunto il 65%.

«Adesso inizia un nuovo percorso politico», ha scritto sui social Domenico Alfieri, sindaco di Paliano e dirigente del partito, che ha raggiunto il comitato elettorale di Schlein a Roma. A Frosinone, invece, a vincere è stato Bonaccini. Anche se nel seggio centrale di piazza VI Dicembre ha trionfato la Schlein con il 54% delle preferenze. Un risultato comunque importante visto che Bonaccini era appoggiato da entrambe le correnti del Pd, sia quella di Francesco De Angelis (Pensare Democratico), sia quella che fa riferimento ad Antonio Pompeo (Base Riformista). Mentre Schlein era sostenuta, tra gli altri, dai Giovani Democratici. «La politica vera, genuina, paga sempre – ha detto Massimiliano Iula, segretario provinciale dei Gd – Ripartiamo da qui per ricostruire un nuovo Pd: più di sinistra e più progressista. Noi ci crediamo e faremo la nostra parte, come sempre». In totale il dato sull'affluenza non è stato soddisfacente. Su oltre 70 seggi, presenti nei diversi comuni, hanno votato 9.150 persone.

Intanto dai big locali sono arrivate le congratulazioni di buon lavoro alla neo segretaria. «Un voto con il quale è stata riconosciuta la forza della proposta di Elly Schlein, vista sicuramente come una donna in grado di portare una ventata di freschezza in un partito che aveva bisogno di novità e di cambiamento – ha commentato Fracesco De Angelis, leader di Pensare Democratico – Complimenti e tanti auguri di buon lavoro». Il segretario provinciale Luca Fantini ha ringraziato i volontari che hanno lavorato per la realizzazione delle primarie.

«Ora al lavoro, insieme e senza indugi – ha detto – per offrire al Paese la migliore alternativa alle destre di Francesco Rocca e Giorgia Meloni». Buon lavoro a Elly Schlein anche dalla consigliera regionale Sara Battisti. «Oggi è bello vedere una giovane donna che guida il Pd. Il mio primo augurio è che sappia tenere unito il partito e che tenga conto delle battaglie politiche che gli elettori si aspettano».