La certezza sulla data non c'è, ma tra gli addetti ai lavori la proclamazione degli eletti (da parte della commissione della Corte d'Appello) è attesa tra domani e mercoledì. Soltanto dopo questo passaggio Francesco Rocca potrà cercare di accelerare per giungere in tempi rapidi alla comunicazione della giunta. Anche se prima bisognerà costituirla, la giunta. Operazione per niente semplice considerando che l'unico vertice convocato è saltato. Nelle stesse ore in cui il Governatore Francesco Rocca incontrava il presidente del consiglio Giorgia Meloni.

La situazione

Da un alto c'è il dato numerico (e percentuale) uscito dalle urne. Dall'altro la richiesta di Lega e Forza Italia di trovare una sintesi politica che vada oltre le cifre. Nel mezzo ci sono le diverse ipotesi ma pure un malcelato nervosismo. Negli ambienti politici le critiche fortissime di Carroccio e "azzurri" alla legge elettorale vengono lette nell'unico modo possibile: una sottolineatura che si aspettano dei correttivi nella fase di formazione della giunta. Non è però così scontato. In Fratelli d'Italia ricordano la composizione della maggioranza di centrodestra: 22 consiglieri di Fratelli d'Italia, 3 della Lega, 3 di Forza Italia, 1 della Lista civica Rocca, 1 dell'Udc. Le caselle disponibili sono 11: 10 assessorati più la presidenza del consiglio regionale. Gli schemi più gettonati sono due. Il primo: 7 assessorati a Fratelli d'Italia, 3 più la presidenza del consiglio a Lega e Forza Italia. Vale a dire 2 postazioni ad ognuno dei principali alleati. Il secondo: 6 assessorati e presidenza dell'aula a FdI, 2 posti in giunta al Carroccio, 2 agli "azzurri". In ogni caso però resterebbero fuori dall'esecutivo Udc e Lista civica di Rocca, che molto probabilmente non starebbero a guardare. E non rimarrebbero in silenzio. Ma c'è di più: sembra che sia la Lega che Forza Italia puntino a due assessorati più la presidenza del consiglio. Soltanto nella fase vera (e calda) delle trattative si capirà la differenza tra strategie e obiettivi.

I territori e le quote rosa

In un contesto dominato dal peso politico di Roma (37 consiglieri su 50), si riuscirà a garantire in giunta la rappresentanza di tutte le altre province del Lazio? Cioè di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti? Contemporaneamente? Parafrasando Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo. Poi c'è il parametro delle quote rosa: dovranno essere nominate donne in almeno quattro dei dieci assessorati. La domanda che riecheggia in tutte le segreterie politiche regionali dei partiti è una sola: cosa succede se ad una forza politica viene assegnata la rappresentanza in giunta "in quota" ad una provincia a condizione di indicare una donna? Nessun problema se c'è un nome che mette tutti d'accordo, altrimenti non sarebbe semplice. Anzi, rappresenterebbe una ulteriore complicazione.

I possibili nomi

Inevitabile il peso politico dei big regionali e romani, in tutti i partiti. In Fratelli d'Italia i favoriti per la nomina in giunta sono Giancarlo Righini, Fabrizio Ghera, Roberta Angelilli, Laura Corrotti, Massimiliano Maselli, Laura Allegrini, Eleonora Berni. Complicato inserirsi. Nella Lega tra i "papabili" in c'è sicuramente Pasquale Ciacciarelli: 14.030 preferenze ottenute. Il seggio non è scattato per i meccanismi di ripartizione previsti dalla legge elettorale (il fattore predominante è la percentuale della lista nelle diverse province), ma comunque il risultato ottenuto è stato notevole. Nel Carroccio però sono intenzionati a dire la loro pure Orlando Tripodi, Pino Cangemi e Tony Bruognolo. Al sottosegretario, senatore e coordinatore regionale Claudio Durigon il compito di trovare la quadra. Per quanto riguarda Forza Italia in prima fila ci sono Giuseppe Simeone e Giorgio Simeoni. Ma non va dimenticato Cosmo Mitrano, che potrebbe giocarsi le sue carte se agli "azzurri" venisse attribuita la presidenza del consiglio. La strategia di Forza Italia è quella del senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone, che si sta muovendo a fari spenti. Sulla legge elettorale ha detto però: «Per evitare che ad ogni tornata elettorale a farla da protagonisti siano i ricorsi abbiamo il dovere e la responsabilità di portare in tempi brevissimi in aula una revisione attenta e puntuale della legge elettorale in vigore al fine di colmare questi gap che lasciano spazio ad interpretazioni e, soprattutto, ledono la volontà stessa espressa in modo democratico dai cittadini con il voto». Significa pure che intanto potrebbe essere la coalizione a trovare una sintesi compensativa.