Fissata la data per le prossime elezioni comunali che coinvolgeranno circa 800 comuni in tutta Italia. Il consiglio dei ministri ha fissato per il 14 e 15 maggio la data del primo turno. In provincia di Frosinone sono 14 i Comuni che vanno al rinnovo: Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina e Villa Santa Lucia. Il ballottaggio è previsto solo nei Comuni di Anagni e Ferentino il 28 e 29 maggio, due settimane dopo. Sono gli unici due Comuni con più di 15.000 abitanti e sono gli unici anche a prevedere il voto disgiunto. Il 14 maggio si vota dalle 7 alle 23. Mentre il 15 dalle 7 alle 15. Lo spoglio seguirà subito dopo.