Settimana decisiva all'interno del Partito Democratico. Tra confronti televisivi, dibattiti e incontri con gli elettori Elly Schlein e Stefano Bonaccini, con le primarie di domenica, si contenderanno la segreteria nazionale. Nei circoli della Ciociaria hanno espresso già la propria preferenza 1.800 tesserati. Bonaccini ha sfiorato il 63%, al secondo posto è arrivata Schlein con quasi il 27%, mentre Gianni Cuperlo ha ottenuto il 7% e la De Micheli 1,5%. Domenica il voto sarà esteso a tutti. Quindi avranno la possibilità di esprimere una preferenza anche i non iscritti al partito. La sfida è ancora aperta.

«Votiamo Elly Schlein per scrivere insieme una nuova storia per il Pd e per l'Italia intera». È questo l'appello promosso dal comitato Start per la deputata candidata alla segreteria nazionale. «Riteniamo che – continua – una svolta radicale nell'intero campo progressista non sia più procrastinabile come hanno dimostrato gli ultimi risultati elettorali e l'astensionismo elevatissimo delle recenti elezioni regionali». Il Partito Democratico «necessita di ritrovare un'identità chiara e trasparente, mettendosi finalmente alle spalle una lunga stagione politica fatta di promesse e compromessi al ribasso che ne hanno minato la natura e la credibilità».

In questo scenario la candidatura di Elly Schlein «rappresenta una preziosa opportunità per la ricostruzione di un'intera area politica che ha il bisogno di tornare a elaborare politiche di giustizia sociale e ambientale – aggiungono – Il nostro è un appello a chi è rimasto più schiacciato da questi anni di crisi economica e poi pandemica, come le donne e i giovani. L'appello è rivolto anche a tutte le persone che hanno pensato che la politica non fosse più uno strumento per migliorare le condizioni di vita delle persone e del nostro pianeta. Il nostro, invece, è un impegno per costruire un partito capace di ascoltare le istanze dei più giovani, di collegare le energie migliori presenti all'interno con quelle che si sono mobilitate fuori dalla politica, di non alimentare dannose e inutili guerre tra correnti, utili solamente per rendite di potere, che hanno allontanato i nostri cittadini dal partito. E soprattutto dalle urne».

Per sottoscrivere l'appello si può inviare a una mail a comitatostartperellyschlein@gmail.com. Al momento i firmatari sono Umberto Zimarri, Danilo Grossi, Giuseppe Sarracino, Nazzareno Pilozzi, Emanuela Piroli, Massimiliano Iula, Nico Frioni, Francesco Brighindi, Valentina Franceschini, Sacchetti Luigi, Valentino Bettinelli, Carlo Maura, Armando Mirabella, Paola de Castris, Riccardo Greco, Piero Ammaniti, Alberta Valente, Antonio Corbo, Giacomo Dell'Unto, Paolo Iovine, AnnaChiara Forte, Claudio Donatelli, Enrico Porretti, Diego Protani, Stefano Pizzutelli, Maurizio Fiorini, Davide Luzzi, Tommaso Cestra, Giulia Schifalacqua, Ludovica Palmieri, Dora Cardile, Giorgio Collepardi, Emiliano D'Amata, Mario De Cunto, Francesca Dell'Unto, Antonella Caporuscio, Sara Moretti, Stella Forlivesi, Benny Taormina, Marika D'Epiro, Giorgia Benacquista, Chiara Bottoni, Andrea Zimarri, Francesca Zimarri, Antonello Migliorelli, Gemma Simona De Rosa, Pietro Fargnoli, Fabio Querqui, Francesco Ruggiero, Vincenzo Del Brocco, Andrea De Ciantis, Luca Franceschetti, Sergio Franceschetti, Antonia Saccucci, Borgia Alberto Pasquale, Bruno Giancarlo, Maurizio Noro, Domenico Passa, Domenico Alfieri, Simone Marucci, Valentina Adiutori, Alessandra Cecilia, Francesco Sordo, Cesare Giacomi, Gino Tufi, Mauro Federici e Giuseppe Felli. Sale l'attesa per le primarie di domenica. Intanto questa sera è previsto un incontro con l'ex senatore Sandro Ruotolo. Appuntamento alle 21 nel locale "Red Stone" di Ceccano.