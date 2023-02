Prende quota la campagna elettorale delle amministrative 2023 a Ferentino e sarà un finale incandescente da qui a maggio prossimo. Da come si stanno mettendo le cose sarà una competizione avvincente e ne vedremo delle belle. Mentre un largo fronte di movimenti civici si appresta ad allestire le elezioni primarie da tenersi a marzo, anche perché rimarranno appena due mesi di campagna elettorale per il nome che ne uscirà vincente, la coalizione di centrosinistra, per intenderci quella della maggioranza cara all'ex sindaco Antonio Pompeo, che avrà dalla sua anche qualche pezzo di centrodestra e altre civiche, si sa, a livello locale spesso saltano gli schemi politici e di partito, starebbe convergendo sul nome che non ti aspetti da candidare a sindaco, vale a dire quello di Luca Zaccari (Lega).

Una scelta, comunque da formalizzare a brevissimo termine, che coglie tanti di sorpresa a Ferentino e in provincia e potrebbe far saltare ogni piano, soprattutto nella coalizione di centrodestra che a tutt'oggi non avrebbe individuato ancora la figura all'altezza da proporre per l'incarico di sindaco, a meno che non converga su Maurizio Berretta (Lega), come vorrebbero le indiscrezioni. Il nome di Luca Zaccari, a quanto pare, starebbe trovando consensi nella coalizione che nell'ultimo consiglio comunale egli aveva di fronte a sé, dall'altra parte della barricata, trovandosi Zaccari nei banchi di opposizione.

Nonostante la giovane età, 31 anni, Luca Zaccari è in politica da molti anni. Già coordinatore regionale di FI Giovani, successivamente dalla sua esperienze amministrative importanti a livello cittadino e provinciale, avendo ricoperto gli incarichi di consigliere comunale e di presidente del consiglio provinciale proprio con Pompeo sindaco di Ferentino e presidente dell'amministrazione provinciale di Frosinone. Entro settimana potrebbe essere ufficializzata la candidatura a sindaco di Zaccari e staremo a vedere quali saranno le reazioni in città. Altre novità pervengono dal fronte delle civiche che andranno alle primarie per eleggere l'aspirante sindaco. Qui i candidati salgono a tre, per adesso. Infatti a Piergianni Fiorletta e Claudio Pizzotti si aggiunge Franco Martini (un appoggio di meno per Fiorletta) ed altri potrebbero farsi avanti.