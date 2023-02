Settimana importante per l'assegnazione delle deleghe ai consiglieri da parte del presidente della Provincia Luca Di Stefano.

Il punto di partenza è rappresentato da quelli che lo hanno sostenuto nella campagna elettorale per la presidenza. Dunque Enrico Pittiglio, Alessandro Mosticone (Pd), Gianluca Quadrini (adesso in Forza Italia, prima nel Gruppo Misto) e Valentina Cambone (Polo Civico). Vero che quest'ultima è subentrata in Consiglio dopo la vittoria di Di Stefano, ma comunque il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli aveva appoggiato apertamente il sindaco di Sora.

A questi quattro vanno aggiunti i due consiglieri della Lega: Andrea Amata e Giuseppe Alessandro Pizzuti. Il Carroccio naturalmente era schierato con Riccardo Mastrangeli, ma proprio quest'ultimo ha poi raggiunto un'intesa programmatica con Luca Di Stefano. In quell'occasione era presente il leader di Pensare Democratico Francesco De Angelis, mentre il deputato e coordinatore provinciale della Lega Nicola Ottaviani era in collegamento telefonico. Tra le indiscrezioni che circolano, alla vicepresidente Valentina Cambone potrebbe essere assegnata la delega all'ambiente. Gianluca Quadrini, presidente dell'aula, manterrà la competenza alle società partecipate. Mentre al capogruppo del Pd Enrico Pittiglio dovrebbero andare le deleghe ai lavori pubblici e all'edilizia scolastica.