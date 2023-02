La proclamazione del presidente Francesco Rocca e dei 50 consiglieri eletti da parte dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello è attesa (al massimo) per la fine della settimana. Il passaggio successivo sarà la comunicazione della giunta, che potrebbe avvenire nel corso della prima settimana di marzo. Mentre la seduta inaugurale del consiglio regionale ci sarà al termine di questo iter. Probabilmente però entro un mese dal giorno del voto. Sul sito del Ministero dell'Interno il risultato delle regionali del Lazio, a distanza di una settimana, non è ancora definitivo. Mancano alcune sezioni.

Tre seggi per la Ciociaria

I consiglieri regionali eletti in provincia di Frosinone sono stati tre: Daniele Maura e Alessia Savo di Fratelli d'Italia e Sara Battisti del Partito Democratico. Uno in meno rispetto alla volta scorsa a causa del meccanismo di ripartizione riguardante i cosiddetti "resti". Ma intanto va pure aggiunto che Lega e Forza Italia hanno presentato un'istanza alla Corte d'Appello di Roma e al Ministero dell'Interno per chiedere di rivedere la suddivisione dei seggi regionali nella parte relativa al cosiddetto "premio di maggioranza". Il punto in discussione riguarda i 10 seggi che vengono attributi con il premio di maggioranza. Dal punto di vista tecnico si chiede che questi seggi vengano assegnati invece che ripartiti. La ripartizione è stata parametrata sulle circoscrizioni elettorali (Frosinone, Rieti, Viterbo) e i seggi sono scattati per esponenti di Fratelli d'Italia. Tra i quali Alessia Savo. Chi ha presentato l'istanza, invece, vorrebbe che l'attribuzione non fosse legata al criterio di rappresentanza delle circoscrizioni (già rappresentate nei 40 seggi attribuiti con il proporzionale), ma venisse invece effettuata sulla base dei consensi ottenuti da ogni singola lista. Il quadro cambierebbe perché Fratelli d'Italia perderebbe tre seggi, mentre Lega, Forza Italia e Lista Rocca Presidente ne guadagnerebbero uno ciascuno. Inoltre aumenterebbe la rappresentanza di Roma rispetto a quella delle province. Alessia Savo, che ha ottenuto quasi 11.000 voti, ha detto: «Sinceramente sono tranquilla. Anche noi ci siamo consultati con gli avvocati e riteniamo che alla fine la ripartizione dei seggi effettuata sia quella giusta. Peraltro ci sono pure dei precedenti, uno del 2018 per esempio. In ogni caso ritengo che una riflessione più ampia vada fatta sul piano politico e della legge elettorale. La provincia di Frosinone ha già perso un consigliere rispetto alla volta scorsa (3 invece di 4). È pensabile che il territorio ne possa esprimerne addirittura 2? Oltre a questo, dai calcoli e dagli approfondimenti che abbiamo effettuato, ritengo di poter dire che nell'ambito del premio di maggioranza, il seggio scattato per Frosinone non rientra nell'ambito del cosiddetto "recupero". Ripeto: sono tranquilla».

Parla Ciacciarelli

Pasquale Ciacciarelli ha ottenuto quasi 14.000 preferenze. Il risultato più alto per un esponente della Lega nella tornata delle regionali, tra Lazio e Lombardia. Il seggio non è scattato per i meccanismi della legge elettorale, ma nel partito il tema di dare rappresentanza a quei voti è di attualità. Ha detto Pasquale Ciacciarelli: «Uno straordinario risultato per la Lega in provincia di Frosinone, con 21.944 voti, che testimoniano il certosino lavoro svolto in questi anni da tutto il gruppo provinciale. Sono orgoglioso ed onorato poi delle oltre 14.000 preferenze personali, e devo dire grazie alla "mia" squadra super! Donne e uomini, amministratori ed amministratrici che sono stati sempre sul pezzo, e con i quali siamo riusciti a dare risposte concrete alle loro comunità con finanziamenti di opere pubbliche, sostegno all'associazionismo e tutto il resto. Ora subito a lavoro con il presidente Rocca per restituire dignità al paziente negli ospedali, il giusto riconoscimento a medici ed infermieri, potenziare le infrastrutture, risolvere le vertenze sul lavoro e favorire investimenti da parte delle aziende. Allo stesso tempo siamo già sul pezzo per le imminenti amministrative di primavera, in Comuni come Ferentino ed Anagni, ed in quelli più piccoli. Anche qui puntiamo ad ottenere un grandissimo risultato per la Lega ed il centrodestra, ad eleggere donne e uomini di qualità, che si impegnino per il proprio Comune. Porteremo nelle amministrazioni il buongoverno della Lega». Pasquale Ciacciarelli è in corsa per un posto da assessore nella giunta Rocca, ma il suo nome potrebbe essere tenuto in considerazione anche per la presidenza di un ente intermedio nell'ambito di un contesto di governance allargata.

Cosa succede adesso

C'è attesa sia per la proclamazione degli eletti che per la formazione della giunta. Dell'opzione Pasquale Ciacciarelli (Lega) abbiamo detto. Naturalmente bisognerà anche vedere quali saranno le mosse di Fratelli d'Italia, che conta due consiglieri regionali. Il partito di Giorgia Meloni è il più numeroso in aula. Francesco Rocca potrebbe trattenere la delega alla sanità, mentre per il bilancio non è escluso il ricorso ad un tecnico. Se fosse così, resterebbero nove assessorati a disposizione. Più la presidenza del consiglio, carica che però ha una valenza "istituzionale". L'idea è di dare rappresentanza ad ogni provincia e questo comporterebbe cinque posizioni in giunta per Roma. I livelli di confronto saranno diversi: all'interno dei singoli partiti innanzitutto, quindi nell'ambito della coalizione. Con un occhio attento sempre agli equilibri pure territoriali. Un puzzle di non facile composizione, ma Francesco Rocca appare sicuro e tranquillo.