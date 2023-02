Il risultato delle regionali è stato al di sotto delle aspettative, soprattutto se paragonato a quello delle recenti politiche. Per non parlare delle percentuali dei sondaggi, che accreditavano di ben altre cifre sia la candidata alla presidenza della Regione Donatella Bianchi che la lista pentastellata. In provincia di Frosinone il Movimento Cinque Stelle ha ottenuto il 6,14%, riuscendo a mettere in fila 10.993 preferenze. Inoltre, diversamente dal 2018, nessun consigliere eletto nel territorio. Cinque anni fa ce la fece Loreto Marcelli.

Cambia la struttura

L'annuncio è arrivato sui social network, direttamente dalla parlamentare Ilaria Fontana, che ha scritto: «Ringrazio Giuseppe Conte per la nomina di coordinatrice territoriale della provincia di Frosinone: una sfida che accetto con orgoglio, gioia e senso di responsabilità. Ripartire dai progetti, coinvolgere le nuove generazioni, raccogliere le istanze nei Comuni e fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per dare risposte certe e pragmatiche. Avanti tutta, consapevole che solo insieme, rispettandoci l'un l'altro, ascoltando, costruendo ponti di cooperazione, riusciremo finalmente a ripartire». Dunque il Movimento Cinque Stelle si struttura sul territorio e lo fa nominando Ilaria Fontana coordinatrice territoriale.

Le strategie

Rileva Ilaria Fontana: «La riorganizzazione del Movimento 5 Stelle prosegue con un altro importante passaggio: la nomina dei coordinatori territoriali locali. Sono onorata e felice di essere stata designata, come da statuto, dal presidente Conte come coordinatrice della nostra meravigliosa provincia frusinate. Insieme alla coordinatrice regionale Valentina Corrado e agli altri coordinatori territoriali avremo il compito di assicurare il raccordo, l'uniformità e la massima capillarità e tempestività dell'azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali».

Quindi aggiunge: «Veniamo fuori da un risultato elettorale regionale che non ci ha visto soddisfatti anche per la mancanza di struttura territoriale. Sento però in primis la forte necessità di ringraziare tutti i nostri candidati e le nostre candidate per il risultato ottenuto e non per ultima Donatella Bianchi, candidata alla presidenza. Si riparte da qui. Dalla nostra storia piu che decennale sul territorio e da un metodo applicato così da non disperdere le istanze, la professionalità, l'accogliere sempre più giovani e tutti coloro che vogliano mettersi a disposizione. L'inclusione, l'ascolto e la partecipazione saranno le parole chiave di questo nuovo percorso che ci vedrà tutti protagonisti. La fase successiva ci aiuterà a dare il via ai gruppi territoriali e ai forum per fornire gli strumenti necessari a interagire con tutti coloro che vogliono far parte della nostra comunità, comunità che cresce su basi solide fatte di coerenza e principi». Conclude: «Da oggi il Movimento ha uno strumento organizzativo in più per portare risposte alle istanze dei cittadini e per costruire idee e progetti ad ogni livello».