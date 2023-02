Resta molto fitta l'agenda politica locale. In primavera in provincia di Frosinone vanno alle urne 14 Comuni: Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina e Villa Santa Lucia. Due dei quali, Anagni e Ferentino, con più di 15.000 abitanti. Il che vuol dire che ci sarà il ballottaggio se nessuno dei candidati a sindaco raggiungerà il 50% più uno dei voti al primo turno.

Test importanti (e molto) anche sul piano squisitamente politico. La composizione dei blocchi di partenza ad Anagni rappresenterà la chiave di lettura per interpretare le dinamiche all'interno del centrodestra. In particolar modo per i rapporti tra Fratelli d'Italia e Lega. Intanto il sindaco Daniele Natalia (uno dei tre subcommissari provinciali di Forza Italia) attende i nomi ufficiali degli sfidanti. Mentre a Ferentino va in onda l'ennesima puntata dello scontro a distanza nel Pd.

Con Pensare Democratico di Francesco De Angelis che ha come obiettivo quello di espugnare la roccaforte di Antonio Pompeo, leader di Base Riformista. Il quale naturalmente non starà a guardare. Specialmente dopo la frattura che si è verificata dopo i risultati delle regionali, con l'attacco dello stesso Pompeo a Francesco De Angelis e al segretario provinciale Luca Fantini. Intanto c'è il congresso.