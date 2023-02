Alla fine lo ha fatto davvero. Enzo Salera, sindaco di Cassino, ha portato a zero la giunta comunale, facendo calare la scure su tutti gli assessori, mandandoli a casa. A nulla sono serviti i tentativi di dialogo portati avanti dalle colombe nel corso delle ultime ore, che hanno fatto di tutto per costruire ponti laddove i saleriani hanno alzato muri. La linea dura dei falchi ha prevalso e l'esecutivo civico ripartirà dal punto zero. Troppe le tensioni sotterranee che hanno surriscaldato gli animi nella maggioranza, al punto da creare vere e proprie fratture sul piano politico, come si è visto durante la partita delle regionali, dove ognuno è andato un po' per conto suo. Ma il "tagliando" era in realtà previsto già da diverso tempo: l'obiettivo è quello di rinnovare la squadra per apportare nuova linfa nel lavoro amministrativo. Un allargamento che ha anche scopo quello di rafforzare l'amministrazione in vista delle comunali del 2024. Tuttavia, secondo quanto si apprende dall'inner circle di Salera, non tutti gli assessori andranno definitivamente a casa. Alcuni di loro, tra cui il vice sindaco Francesco Carlino e Luigi Maccaro, di Demos, potrebbero presto tornare nuovamente a sedere tra i banchi del governo cittadino.