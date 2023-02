Chiusi i registri dello scrutinio, si inizia a ragionare su quelli che saranno i prossimi cinque anni di amministrazione regionale. Consiglieri eletti e non eletti e, poi, la formazione della giunta regionale, di coloro che andranno ad affiancare il presidente Rocca. E proprio su questo ieri mattina Riccardo Roscia, candidato con la lista dell'Udc, ha fatto un annuncio che ha spiazzato tutti: «Lorenzo Cesa ci ha dato l'ufficialità che è stato eletto un consigliere a Roma e come accordi avuti in precedenza sarò assessore regionale. La perseveranza ripaga sempre, credere in un progetto e portarlo avanti alla fine consente di raccogliere i frutti. Ancora oggi ci sono persone che hanno cercato di portare avanti nella nostra città candidati di altri territori dimostrando poca lungimiranza politica. Ringrazio gli elettori di Pontecorvo ma se non ci fossero stati gli elettori di Pico e di qualche altro comune limitrofo nulla sarebbe stato possibile. Nonostante questo dimostrerò il mio impegno a servizio di tutta la comunità e di questo territorio».

Roscia è pronto ad impegnarsi anche perché, sottolinea, ha un ruolo fondamentale in questo momento: «Sono l'unico rappresentante del sud della provincia di Frosinone. I consiglieri eletti sono tutti dell'area nord, nessuno è stato eletto al sud della provincia. E questo lo avevo preannunciato già da molto tempo invitando tutti a riflettere dare un voto utile al territorio. Il partito di Cesa manterrà l'impegno assunto ed essendo stato il primo eletto andrò a ricoprire la carica di assessore regionale assumendo quel ruolo che mi sono conquistato sul campo».

Una notizia che ha fatto il giro del paese e a lui sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo che ha parlato di una vittoria per l'intero territorio: «Ho appreso, dalle dichiarazioni di Riccardo Roscia, candidato alle elezioni regionali con l'Udc, che è scattato un seggio nella circoscrizione di Roma. In base agli accordi sottoscritti con il partito, confermati nella visita istituzionale in Comune a Pontecorvo dell'onorevole Lorenzo Cesa, gli spetterà un assessorato. Il territorio unito torna a vincere. Aspettiamo le decisioni del presidente Rocca».