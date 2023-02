Sono i numeri a delineare le proporzioni di una vittoria schiacciante. Quelli delle elezioni ma anche della composizione del consiglio regionale. Il neo presidente Francesco Rocca è già proiettato alla composizione della giunta. Ma intanto, come ha riportato il Corriere della Sera, al premier e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha detto a caldo: «Giorgia, li battevamo anche se andavano tutti insieme». Fin troppo chiaro il riferimento ad una potenziale alleanza tra Pd e Movimento Cinque Stelle.

Il risultato finale

Mancano ancora alcune sezioni, ma il dato è delineato. Francesco Rocca (centrodestra) ha vinto con il 53,88% (934.614 voti). Alessio D'Amato (centrosinistra) è arrivato al 33,50% (581.033), Donatella Bianchi (Movimento Cinque Stelle) al 10,76% (186.562). Poi Sonia Pecorilli (Pci) allo 0,98% (16.932) e Rosa Rinaldi allo 0,88% (15.331). I rapporti di forza nel centrodestra sono fin troppo evidenti: Fratelli d'Italia al 33,62%, Lega all'8,52%, Forza Italia all'8,43%. Nel centrosinistra il Pd è arrivato al 20,25%. Per Azione-Italia Viva soltanto il 4,87%. Crollo del Movimento Cinque Stelle: 8,54%

Il quadro in Ciociaria

In provincia di Frosinone Francesco Rocca al 55,81%, Alessio D'Amato al 34,05%, Donatella Bianchi all'8,60%. Fratelli d'Italia è arrivata al 28,11% (50.089 voti): alle regionali di cinque anni fa il partito di Giorgia Meloni era al 5,59%, ma alle politiche del 25 settembre 2022 si era attestato al 33,09%. Lega al 12,32% (21.944 voti): nel 2018 il Carroccio era all'11,21%, alle recenti politiche al 10,65%. Forza Italia al 10,46% (18.630). Cinque anni fa la percentuale era del 17,57%, mentre alle politiche dello scorso settembre al 10,18%. Nel centrosinistra, il Partito Democratico ha ottenuto 40.380 voti, il 22,66%. Cinque anni fa percentuale del 20,21%, mentre alle ultime politiche il 13,99%. Nel 2018 il Movimento Cinque Stelle risultò essere il primo partito in provincia di Frosinone: 20,90%. Stavolta 10.933 voti e 6,14%. Se cinque anni fa il quadro politico nazionale era completamente diverso, il confronto con le recenti politiche fa emergere delle differenze più sfumate ma comunque significative.

La composizione del Consiglio

La maggioranza di centrodestra avrà 30 consiglieri regionali: 22 di Fratelli d'Italia, 3 della Lega, 3 di Forza Italia, 1 della Lista civica di Rocca, 1 dell'Udc. A questi bisogna aggiungere il Governatore Francesco Rocca. E quindi si arriva a quota 31. Questa invece la composizione della minoranza: 10 seggi per il Pd (oltre a quello di Alessio D'Amato), 2 per Azione-Italia Viva, 1 alla Lista civica di D'Amato, 1 a Verdi e Sinistra. Poi 4 al Movimento Cinque Stelle e 1 al Polo Progressista. Ci sono in totale 37 consiglieri comunali di Roma e provincia, 6 di Latina, 3 a Frosinone, 3 a Viterbo, 2 a Rieti. Il predominio della Capitale è evidente. Per quanto riguarda la Ciociaria, in attesa dei dati definitivi, i consiglieri regionali eletti sono 3: Daniele Maura e Alessia Savo (Fratelli d'Italia) e Sara Battisti (Partito Democratico). Uno in meno rispetto alla volta scorsa, per via dei complicati meccanismi dei "resti" per l'attribuzione dei seggi. Come spieghiamo nelle pagine successive. Nel 2018 entrarono in consiglio regionale Mauro Buschini, Sara Battisti (Pd), Pasquale Ciacciarelli (Forza Italia) e Loreto Marcelli (Movimento Cinque Stelle). È cambiata la geografia politica, ma in ogni caso la Ciociaria ha un seggio in meno. Si pone quindi un problema di rappresentanza. Per il resto in tutti i partiti è iniziata l'analisi del voto. In Fratelli d'Italia Daniele Maura (fedelissimo del parlamentare e responsabile provinciale Massimo Ruspandini) è arrivato primo, ma va sottolineato anche l'exploit di Alessia Savo. Buoni i risultati di Antonello Iannarilli e Gabriele Picano. Nella Lega comunque Pasquale Ciacciarelli ha fatto il pieno di preferenze. Inoltre Nicola Ottaviani, deputato e coordinatore regionale, può sottolineare l'aumento della percentuale rispetto alle politiche. In Forza Italia Gianluca Quadrini, Giuseppe Sacco e Rossella Chiusaroli hanno fatto la loro parte. Nel Partito Democratico a monopolizzare l'attenzione è stato il duello all'ultima preferenza tra Sara Battisti e Antonio Pompeo. Nel Movimento Cinque Stelle l'ex parlamentare Enrica Segneri è arrivata davanti al capogruppo regionale uscente Loreto Marcelli. Poi c'è la valenza politica nazionale del voto delle regionali del Lazio: centrodestra senza rivali, mentre il Partito Democratico ha respinto l'assalto del Movimento Cinque Stelle, grande sconfitto di questa tornata. Soprattutto sul piano politico. Adesso si tratta di vedere se la provincia di Frosinone avrà un assessore di riferimento in giunta. È il più importante nodo da sciogliere nel breve periodo. In meno di un anno si è votato per comunali, politiche, provinciali e regionali. Più vinti che vincitori. Come sempre.