A scrutinio quasi concluso, la candidata capolista del Pd Sara Battisti ha raggiunto il suo comitato elettorale di Frosinone, dove è stata accolta tra gli applausi. Al suo fianco il leader di Pensare Democratico Francesco De Angelis e il segretario provinciale del partito Luca Fantini. «Ci abbiamo creduto - ha detto Battisti - Abbiamo costruito una lista forte e quello che abbiamo raccontato durante la campagna elettorale era un lavoro reale, che è stato riconosciuto».

Per De Angelis quella di Sara Battisti è stata una candidatura forte e credibile, che ha portato a un risultato straordinario «Ha portato a casa una bellissima vittoria - ha detto - Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma

c'è da sottolineare anche il risultato del Partito democratico in provincia di Frosinone, al momento al 23%, è il miglior risultato del Pd in tutta la regione e segna quasi dieci punti in più rispetto alle elezioni politiche di soli cinque mesi fa».

«Abbiamo costruito questa lista convinti che avrebbe fatto un risultato formidabile - ha dichiarato Fantini - Questo oggi è realtà nei fatti. Il Pd è tornato a essere una forza importantissima in questa provincia e questo ci dà nuova energia per le prossime sfide e portare avanti il lavoro che stiamo facendo come federazione provinciale»

È intervenuto anche il presidente della Provincia Luca di Stefano che ha definito il risultato di Sara Battisti una vittoria per tutto il territorio «In provincia c'è tanto da fare e spero che con un lavoro sinergico si possano realizzati tanti progetti importanti. È un risultato arrivato con il cuore e la politica deve essere fatta così».