Nel Lazio con 2.602 sezioni scrutinate su 5.306, è in netto vantaggio il candidato del centrodestra Francesco Rocca, al 50,17%. Alessio D'Amato è al 36,02%, mentre Donatella Bianchi all'11,77%. In provincia di Frosinone 150 su 498 sezioni scrutinate. In Ciociaria Rocca è al 57,14%, D'Amato al 32,23% e Bianchi al 8,95%.

Le prime preferenze

Sulla base dei primi dati parziali, in provincia di Frosinone Fratelli d'Italia è il primo partito con il 29%, la Lega è al 14% e Forza Italia al 9%.

In base ai dati parziali, non ancora ufficiali, nella lista di Fratelli d'Italia Maura ha ottenuto finora 4.923 voti, Savo 4.553, Iannarilli 1.733, Picano 1.330, Belli 614, Castagna 695.

Nella coalizione di centrosinistra il Partito democratico è al 22%, Azione - Italia Viva al 4% e la lista civica D'Amato al 2%. Dai comitati elettorali arrivano anche i primi dati parziali sulle preferenze della lista del Pd, che finora, vedono Battisti ottenere 13.544 voti, Pompeo 10.318, Pallotta 2.149, Mazzaroppi 3.664, Cecilia 2.268 e Querqui 4.431.