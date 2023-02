Urne chiuse alle 15, al via lo spoglio. Resi noti i primi exit poll, sulla base dei dati forniti da Opinio Italia per Rai. In vantaggio il candidato alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca al 52.5%, seguito dal candidato di centrosinistra Alessio D'Amato al 32%. Terza Donatella Bianchi, in corsa con il Movimento Cinque Stelle, al 12.5%. Seguono aggiornamenti.