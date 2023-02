Iniziato lo spoglio delle schede per eleggere il presidente della Regione Lazio e per il rinnovo del consiglio. L'ultimo dato sull'affluenza arrivato dal portale Eligendo è di 44,86% per la provincia di Frosinone. I cittadini hanno scelto di restare a casa. Alle regionali del 2018 l'affluenza alle urne nel Lazio era stata del 66.55%, mentre in Ciociaria si era fermata al 67.46%. In quel caso però si votava anche per le politiche e soltanto in un unico giorno.