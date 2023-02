Conclusa la prima giornata di votazioni per il rinnovo del consiglio regionale del Lazio. Seggi aperti anche domani, dalle 7 alle 15.

L'ultima rilevazione sull'affluenza si conferma in linea con quelle delle 12 e delle 19: pochissimi elettori alle urne.

Oggi in provincia di Frosinone ha votato soltanto il 31,28% degli aventi diritto. Questo il dato diffuso dal ministero dell'Interno tramite il portale Eligendo, aggiornato alle 23. Cinque anni fa l'affluenza arrivò al 67,46%. Nel Lazio, in base ai dati ricevuti da 365 comuni su 378, i votanti sono stati il 28,67%. Nel 2018 voto il 69,68 degli aventi diritto.

Elezioni regionali, crolla l'affluenza in Ciociaria. I dati aggiornati alle 19 3 ore fa Il ministero dell'Interno ha reso noti, attraverso il portale Eligendo, i dati dell'affluenza alle urne per le elezioni regionali del Lazio, aggiornati alle 19. In provincia di Frosinone ha votato finora il 25,79% degli aventi diritto. La percentuale della prima rilevazione, delle 12, era del 7,45%. Nell'omologa votazione del 2018, alla seconda rilevazione, si era recato ai seggi il 49,10% degli elettori. Nel Lazio la percentuale dei votanti è di 22,11, nel 2018 era di 50,96. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. di: A.C.