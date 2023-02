Oggi e domani la chiamata alle urne per eleggere il presidente e i consiglieri regionali del Lazio. Seggi aperti da questa mattina alle 7. Nella giornata di oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Dal portale Eligendo del ministero dell'Interno i primi dati sull'affluenza. Alle 12 in provincia di Frosinone ha votato il 7,45% degli aventi diritto al voto. Nella precedente tornata elettorale, per le regionali del 2018, dalla prima rilevazione risultava aver votato il 15,13% degli elettori. Sulla base dei dati pervenuti alla prima rilevazione dai 378 comuni della regione, nel Lazio si è recato ai seggi il 7,49% degli aventi diritto, nel 2018 la percentuale di votanti era di 17,35.