Il conto alla rovescia è terminato. Per le regionali del Lazio si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Poi spazio soltanto allo spoglio. I candidati alla presidenza sono 5: Alessio D'Amato (centrosinistra), Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (Movimento Cinque Stelle), Rosa Rinaldi (Unione Popolare), Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano). In provincia di Frosinone 102 in corsa per il consiglio regionale. In palio ci sono 4 seggi. Vuol dire che centrerà il risultato uno su venticinque. Poi c'è tutto l'aspetto politico, che si snoda in particolar modo sul risultato dei partiti. Occhio dunque a voti e preferenze. Sullo sfondo rimane la variabile dell'affluenza, in sistematica diminuzione negli ultimi anni.