Regionali Vademecum per l’elettore. Cosa serve per recarsi ai seggi La scheda è di colore verde. Bisogna esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale permanente. Vietato introdurre telefonini in cabina

Il colore della scheda alle regionali è verde. Al seggio gli elettori dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale permanente. Per garantire la segretezza del voto vige dal 2008 il divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali «telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini». L'elettore, al momento di presentare la tessera elettorale e il documento di riconoscimento, verrà invitato a depositare tali apparecchiature, che gli saranno riconsegnate una volta espresso il voto.

Nel caso in cui un elettore contravvenga a queste disposizioni e decida quindi di fotografare la propria scheda appena votata, può essere punito con un'ammenda da 300 a 1.000 euro e perfino con l'arresto da 3 a 6 mesi.

