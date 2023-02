«È l'inizio di una nuova era quello che abbiamo visto questa sera con il tutto esaurito all'Edra Palace Hotel di Cassino. Strette di mano, entusiasmo negli occhi delle persone e la voglia di cambiare». Così in una nota il candidato al consiglio regionale del Lazio della Lega Pasquale Ciacciarelli.

«Ci tengo a ringraziare davvero tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale - ha detto - La mia squadra, la mia famiglia, tutti i cittadini che continuano a credere in me e a darmi fiducia. Abbiamo macinato chilometri in giro per i novantuno Comuni della provincia di Frosinone. Abbiamo preso degli impegni e siamo pronti a rispettarli. A giorni inizierà un nuovo capitolo per il Lazio, in cui la provincia di Frosinone giocherà un ruolo di primo piano verso una sanità che metta il cittadino al centro e torni ad investire su lavoro e ambiente. Punti sulle infrastrutture per abbattere le distanze. E soprattutto torni a dare una speranza ai giovani. La nostra terra - ha concluso - desidera riscatto, e siamo pronti a governare bene e a restituirle il rispetto che merita».