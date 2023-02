L'ex presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti fa tappa a Frosinone a sostegno di Sara Battisti, capolista del Partito Democratico. Questa mattina una delle ultime tappe dell'iniziativa "La Regione che sarà" per la campagna elettorale, giunta ormai alle battute finali, di Battisti. Nel comitato elettorale di via Aldo Moro c'erano Luca Fantini, segretario provinciale del Pd e Massimiliano Iula segretario provinciale dei Giovani Democratici. In prima fila i candidati Libero Mazzaroppi e Andrea Querqui, insieme al presidente del Consorzio Industriale del Lazio Francesco De Angelis. «D'Amato è l'unico candidato presidente che merita di proseguire il buon governo di questi anni - ha detto Zingaretti - Difendiamo questa terra e il nostro futuro. Non possiamo tornare indietro consegnando il Lazio alle destre».