Grande successo per la chiusura della Campagna elettorale di Gabriele Picano candidato alla carica di consigliere regionale del Lazio nella lista di Fratelli d'Italia. Centinaia di persone all'Edra Palace Hotel di Cassino in una convention a cui hanno preso parte i deputati Aldo Mattia, Paolo Pulciani, Massimo Ruspandini e l'europarlamentare Nicola Procaccini. In sala molti amministratori e sostenitori di tutto il territorio della provincia di Frosinone.

In tanti hanno voluto mostrare pieno sostegno a Gabriele Picano. Paolo Pulciani ha esordito parlando del lavoro portato avanti dalla Meloni: «Questo governo sta mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale. Ora è tempo di fare la differenza per il territorio che deve dare una risposta importante. Non solo in termine di voti ma anche di persone e preferenze. Un territorio vessato, lasciato da solo davanti ai problemi ambientali. Gabriele, sono sicuro, saprà fare tanto non solo in termini di parole quanto piuttosto in termini di fatti».

Aldo Mattia ha evidenziato: «Questo è un momento decisivo, alla Pisana si decide per questo territorio e se si lavora seriamente e si vuole portare a casa un risultato, ci si riesce». Presente anche l'onorevole Massimo Ruspandini, coordinatore provinciale di FdI: «Gabriele ha già vinto, con tutti voi qui posso dire che ha vinto. Ci sono i consiglieri comunali, Evangelista, Bevilacqua, Calvani, la portavoce cittadina Abbatecola, la presidente di Gioventù Nazionale, Trotta. Moltissime persone. Ecco Gabriele è riuscito a riunite una città, un territorio, l'intera squadra. Questo è un appuntamento decisivo per il nostro territorio, un appuntamento con la storia. Per troppi anni la politica di sinistra ha agevolato Roma capitale a discapito di questo territorio e il caos è sotto gli occhi di tutti. A cominciare dalla sanità. Le tasse dei nostri cittadini sono le stesse che si pagano a Roma ma non abbiamo gli stessi servizi».

Ma è stato Nicola Procaccini, europarlamentare, a concludere gli interventi. «Tra me e Gabriele è nata un'amicizia basata sulla stima, sul riconoscimento di qualità personali e umane. Anche se veniamo da esperienze politiche diverse. Potremmo parlare di tante cose, di Europa, di visioni condivise. Ma oggi qui è il momento per parlare e pensare a questi ultimi giorni di buio e notte, la notte delle sinistre che hanno governato la Regione Lazio. Una politica che ha fatto del male, che si è arroccata nei suoi palazzi allontanandosi dal territorio. Oggi possiamo costruire un'alba che è fatta di sfide difficili però avremo la possibilità di essere messi alla prova e sarà bello poter legare il governo della Regione a quello della nazione e continuare a fare la storia. Mancano pochi metri da percorrere ma credo sia giusto vincere perché abbiamo le persone migliori, persone di qualità e di valore».

«Dobbiamo ridare dignità a questo territorio - ha detto Gabriele Picano - non è un sogno ma una nuova realtà che costruiremo insieme giorno dopo giorno. Questa terra è stata bistrattata dal centrosinistra: ha ricevuto cumuli di rifiuti da Roma e l'assistenza sanitaria è stata depauperata dei migliori servizi per le persone. Noi vogliamo una Regione che dia spazio alle province e le tuteli in modo da migliorare la qualità della vita dei cittadini. C'è bisogno di lavorare molto per risollevare le sorti di questa terra ed io sono pronto a farlo con tutti quanti voi. Lo faremo con il candidato presidente Francesco Rocca che grazie alle sue doti manageriali saprà sicuramente, insieme con la nuova governance regionale, mettere in campo le strategie giuste per dare nuove prospettive di sviluppo alla provincia di Frosinone. Domenica e lunedì allora sostenetemi, decidete di far crescere il vostro territorio: barrate il simbolo di Fratelli D'Italia e scrivete Picano».