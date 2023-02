«È importante votare Alessio D'Amato e il Partito Democratico per non tornare indietro e non interrompere un'esperienza di governo che è stata positiva, e di conseguenza guardando al futuro con maggiore fiducia. Abbiamo un patrimonio da salvaguardare, ovvero tutto il lavoro fatto in questi anni sul territorio. Per la sanità, per le imprese, per il turismo, per le politiche sociali, per la cultura». È quanto sostiene Francesco De Angelis, leader di "Pensare democratico" in Ciociaria.

«E poi non dimentichiamo che Alessio D'Amato ha già dimostrato di saper governare e governare bene, gestendo perfettamente la più grande emergenza sanitaria che abbiamo avuto in Italia dal dopoguerra ad oggi. Alessio è stato il migliore assessore alla sanità di tutto il Paese, con un riconoscimento per la gestione dell'emergenza covid arrivato addirittura dal Presidente della Repubblica - ha aggiunto - Sono convinto che sia lui la soluzione migliore per il governo della Regione Lazio nei prossimi cinque anni. Sara Battisti è la nostra capolista. E lo è innanzitutto perché è brava e perché ha fatto molto bene il suo lavoro in questi cinque anni. Sotto ogni profilo e con un'attenzione particolare per le donne. Merita non solo l'elezione, ma un risultato straordinario. L'obiettivo è che Sara sia la prima donna eletta del Pd in tutta la Regione Lazio».

«E poi se vinciamo le elezioni eleggiamo due consiglieri e allora l'invito è a scrivere due preferenze: Sara Battisti e Libero Mazzaroppi o Sara Battisti e Andrea Querqui. Il primo è il sindaco di Aquino. Un amministratore attento e capace, che può dare un contributo fondamentale al territorio. Il secondo è un giovane consigliere comunale di Ceccano, pieno di entusiasmo e con un seguito importante di giovani. Contiamo molto su di lui, per il presente e per il futuro. Infine mi sento di dire una cosa - ha concluso De Angelis - Domenica e lunedì, ognuno nel pieno rispetto del pluralismo, voti la lista del suo partito, ma per il voto al presidente, se veramente si vuole battere la destra, il voto utile è solo quello per Alessio D'Amato. È lui il miglior presidente di Regione che possiamo avere».